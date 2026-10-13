

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از حضور داوران کشورمان در کلینیک ارتقا داوری و شرکت در آزمون‌های تئوری و عملی، ۶ داور ایرانی موفق به کسب نمره قبولی شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

۱. وحید مؤمنی – داور جهانی درجه Referee B کومیته

۲. کامبیز کاکاوند – داور جهانی درجه Referee A کومیته

۳. علی مردانی – داور جهانی درجه Referee A کومیته

۴. کوروش گنجی‌مقدم – قاضی جهانی درجه Judge A کومیته

۵. لیلا جعفری – داور جهانی درجه Referee B کومیته

۶. فرشته محمودآبادی – داور جهانی درجه Referee A کومیته

داوران فوق به همراه المیرا گوزل‌زاده، دیگر داور جهانی کشورمان، از فردا در رقابت‌های قهرمانی جهان رده‌های پایه در لهستان قضاوت خواهند کرد.

این رقابت‌ها از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه برگزار می‌شود.