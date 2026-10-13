پخش زنده
امروز: -
با حضور فرماندار ارومیه از خدمات مجتبی ابراهیمی، بخشدار پیشین انزل قدردانی و میثم جهانبخش بهعنوان بخشدار جدید این بخش معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین تودیع مجتبی ابراهیمی، بخشدار پیشین انزل و معارفه میثم جهانبخش بهعنوان بخشدار جدید این بخش، با حکم استاندار آذربایجان غربی و با حضور قهرمان عیوضلو، فرماندار ارومیه برگزار شد.
قهرمان عیوضلو در این آیین، خدمت به مردم، توزیع عادلانه امکانات و تقویت همبستگی میان مردم و مسئولان را از اولویتهای مهم مدیریت منطقه عنوان کرد.
فرماندار ارومیه با اشاره به ظرفیتهای بخش انزل در حوزههای مختلف، این منطقه را برخوردار از مردمی شهید پرور و متحد، پرتلاش و پایکار دانست و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی، اجتماعی و گردشگری آن برای پیشبرد اهداف توسعهای تأکید کرد.
وی با تأکید بر اینکه خدمترسانی باید بدون تبعیض و با نگاه عادلانه به تمام مناطق صورت گیرد، خاطرنشان کرد که روستاهای کمجمعیت نیز باید بهاندازه ظرفیت و نیازهای خود مورد توجه قرار گیرند.
عیوضلو همچنین بر لزوم شناخت دقیق مسائل و مشکلات روستاها، ارتباط نزدیک مسئولان با مردم و پیگیری مطالبات آنان تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها و شهر و شهرداری قوشچی برای شناسایی اولویتها و رفع مشکلات منطقه شد.
وی اتحاد و همدلی را لازمه پیشرفت بخش انزل دانست و با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان مجموعههای اجرایی اظهار داشت که هیچ مجموعهای بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی همه نیازهای مردم باشد و پیشرفت منطقه در گرو تعامل، هماهنگی و مسئولیتپذیری مشترک است.
بازدید فرماندار ارومیه از طرحهای نیمهتمام قوشچی
در ادامه این برنامه، قهرمان عیوضلو با حضور در شهر قوشچی، از مدرسه نیمهتمام سمیه و ساختمان در حال تکمیل آتشنشانی شهرداری قوشچی بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این دو پروژه قرار گرفت.
وی با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساختهای آموزشی و خدماتی، قول پیگیری اعتبارات موردنیاز برای تکمیل این پروژهها را داد.