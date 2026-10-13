با حضور فرماندار ارومیه از خدمات مجتبی ابراهیمی، بخشدار پیشین انزل قدردانی و میثم جهانبخش به‌عنوان بخشدار جدید این بخش معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین تودیع مجتبی ابراهیمی، بخشدار پیشین انزل و معارفه میثم جهانبخش به‌عنوان بخشدار جدید این بخش، با حکم استاندار آذربایجان غربی و با حضور قهرمان عیوضلو، فرماندار ارومیه برگزار شد.

قهرمان عیوضلو در این آیین، خدمت به مردم، توزیع عادلانه امکانات و تقویت همبستگی میان مردم و مسئولان را از اولویت‌های مهم مدیریت منطقه عنوان کرد.

فرماندار ارومیه با اشاره به ظرفیت‌های بخش انزل در حوزه‌های مختلف، این منطقه را برخوردار از مردمی شهید پرور و متحد، پرتلاش و پای‌کار دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی، اجتماعی و گردشگری آن برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای تأکید کرد.

وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی باید بدون تبعیض و با نگاه عادلانه به تمام مناطق صورت گیرد، خاطرنشان کرد که روستا‌های کم‌جمعیت نیز باید به‌اندازه ظرفیت و نیاز‌های خود مورد توجه قرار گیرند.

عیوضلو همچنین بر لزوم شناخت دقیق مسائل و مشکلات روستاها، ارتباط نزدیک مسئولان با مردم و پیگیری مطالبات آنان تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت دهیاران، شورا‌های اسلامی روستا‌ها و شهر و شهرداری قوشچی برای شناسایی اولویت‌ها و رفع مشکلات منطقه شد.

وی اتحاد و همدلی را لازمه پیشرفت بخش انزل دانست و با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان مجموعه‌های اجرایی اظهار داشت که هیچ مجموعه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی همه نیاز‌های مردم باشد و پیشرفت منطقه در گرو تعامل، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری مشترک است.

بازدید فرماندار ارومیه از طرحهای نیمه‌تمام قوشچی

در ادامه این برنامه، قهرمان عیوضلو با حضور در شهر قوشچی، از مدرسه نیمه‌تمام سمیه و ساختمان در حال تکمیل آتش‌نشانی شهرداری قوشچی بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این دو پروژه قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های آموزشی و خدماتی، قول پیگیری اعتبارات موردنیاز برای تکمیل این پروژه‌ها را داد.