معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مراسم آغاز به کار دبیرخانه فرهنگ عمومی و حقوق شهروندی گفت: اگر همه مردم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، نیروگاه‌ها دچار قطعی برق نمی‌شوند، استان‌های شمالی بدون گاز نمی‌مانند و کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود نصرتی، معاون عمرانی و امور توسعه‌ای شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در مراسم راه‌اندازی دبیرخانه فرهنگ عمومی و حقوق شهروندی با بیان اینکه این طرح حدود یک سال پیش از سوی وزارت کشور پیشنهاد شد، گفت: مشارکت خانواده مدیریت شهری و روستایی کشور در این برنامه، در شرایط خاص کنونی بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به ظرفیت این مجموعه گفت: ۱۴۵۸ شهرداری، ۳۰ هزار و ۸۰۰ دهیاری و ۱۲۳ هزار و ۴۰۰ عضو شورای شهر و روستا در کشور فعالیت می‌کنند و اگر این جامعه بزرگ، توانمند و چابک باشد، تصویر مطلوبی از نظام در ذهن شهروندان شکل می‌گیرد.

نصرتی همچنین از فراهم شدن زیرساخت‌های این دبیرخانه با ۴۹ سازمان فرهنگی ـ اجتماعی در شهرداری‌های شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر خبر داد و گفت: در جشنواره شهید باکری، که ۲۵ اسفند برگزار می‌شود، یکی از ۱۲ سرفصل ارزیابی به فرهنگ عمومی و حقوق شهروندی اختصاص دارد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با اشاره به ناترازی انرژی افزود: در سال ۱۴۰۵، به علت آسیب‌های وارد شده به منابع گازی، کشور نسبت به سال گذشته ۱۴۶ میلیون مترمکعب کسری گاز دارد که بر نیروگاه‌ها اثر می‌گذارد و ممکن است سه استان شمالی را بدون گاز بگذارد.

معاون عمرانی و امور توسعه‌ای شهری و روستایی وزیر کشور تأکید کرد: مقصود از اقدام کوتاه‌مدت، برنامه‌ای حداکثر ۳۵ روزه و فوری است. صرفه‌جویی ساده و بدون هزینه، مانند بستن دریچه‌های کولر آبی و گرفتن درز پنجره‌ها، می‌تواند در مصرف گاز تأثیر قابل توجهی داشته باشد؛ چنان‌که در بررسی دو میلیون واحد مسکونی، روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی حاصل شده است.

نصرتی با بیان اینکه اگر همه مردم در این مسیر همراه شوند، نیروگاه‌ها قطعی برق نخواهند داشت و استان‌های شمالی در سرما بی‌گاز نمی‌مانند، گفت: با صرفه‌جویی در مصرف گاز، شرایط فعالیت برای هزاران واحد صنعتی حفظ می‌شود و میلیون‌ها شاغل و خانوار آنها بیکار نخواهند شد.

وی با بیان اینکه شبکه بزرگ مدیریت شهری با تکیه بر ظرفیت‌های اجتماعی، آماده نقش‌آفرینی در ارتقای حقوق شهروندی و مدیریت بهینه مصرف انرژی است گفت: هر شهروند باید علاوه بر آگاهی از حق خود، با رعایت مصرف، حق هموطنانش در استان‌های شمالی را نیز پاس بدارد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان گفت: برنامه حقوق شهروندی و مبادله تفاهم‌نامه‌های مربوط به آن، هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و شهرداران کلان‌شهر‌ها و مراکز استان مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.

در حاشیه این نشست، برنامه راهبردی ارتقای فرهنگ شهروندی رونمایی شد. همچنین تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد به امضا رسید.