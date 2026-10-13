۲۲ هزار و ۴۰۰ کودک در استان همدان مشمول طرح سنجش نوآموزان هستند که پیش از ورود به پایه اول دبستان، ارزیابی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در مراسم افتتاح طرح سنجش نوآموزان گفت: کودکان ۶ ساله باید پیش از ورود به مدرسه در طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی شرکت کنند تا وضعیت سلامت و آمادگی آنان برای آغاز تحصیل بررسی شود.

رسول شیدایی با اشاره به اجرای این طرح در ۲۳ مرکز سنجش استان افزود: فرایند سنجش نوآموزان امسال تا دی ماه ادامه دارد.

او تاکیدکرد: در این طرح وضعیت سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان ارزیابی می‌شود تا در صورت شناسایی مشکلات احتمالی، اقدامات لازم برای ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی انجام شود.

اجرای این طرح با هدف شناسایی به‌موقع نیاز‌های نوآموزان و فراهم کردن زمینه مناسب برای ورود آنان به مدرسه صورت می‌گیرد.