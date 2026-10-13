به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، نماینده ولی فقیه در مازندران با انتقاد از وضعیت سوخت کشاورزان و فاصله مازندران با دانش‌بنیان شدن، تأکید کرد: دشمنان می‌خواهند داخل کشور ناامنی و آشوب ایجاد کنند تا از بیرون وارد شوند. یکی از نقاط هدف آنها دانشگاه‌هاست.

آیت الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در مازندران، در دیدار رئیس و معاونین دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی شهرستان ساری و مسئول نهاد این دانشگاه، از زحمات و خدمات علمی و فرهنگی دانشگاهیان به‌ویژه در حوزه امنیت غذایی قدردانی کرد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید بر دانش‌بنیان شدن کشاورزی گفت: دانشگاه در پیشرفت یک کشور مسلمان پیشرانه است و باید میدان عمل برای دانشگاه باز شود. دانش‌بنیان کردن کشاورزی جز از طریق دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری ممکن نیست.

آیت الله محمدی لائینی با انتقاد از مشکلات موجود در تأمین سوخت کشاورزان افزود: مازندران قطب کشاورزی است ولی با دانش‌بنیان شدن خیلی فاصله داریم. کشاورزان ما هنوز در تأمین سوخت مشکل دارند. دانش‌بنیان شدن با این اولیات فاصله زیادی دارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران بر لزوم تعیین وظایف مشخص میان دانشگاه و جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود کجا همکاری داریم، کجا حوزه‌ها جداست و کجا مشترک است. دانشگاه کشاورزی ما باید جامع شناخته شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به شرایط جنگی و ناامنی‌های موجود اظهار کرد: دشمنان می‌خواهند داخل کشور ناامنی و آشوب ایجاد کنند تا از بیرون وارد شوند. یکی از نقاط هدف آنها دانشگاه‌هاست. مسائل فرهنگی، سبک زندگی و عفاف نیز میدان جنگی برای دشمن شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به دانشگاهیان تصریح کرد: شما در چند جبهه باید بجنگید: انتقال دانش و ارتقای علوم کشاورزی، جنگ فرهنگی، مسائل امنیتی و حتی بحث زمین‌خواری و مسکن مهر که مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی را درگیر کرده است. مدیریت در این مجموعه با اضلاع مختلف، تلاش و مبارزه می‌طلبد.

این مسئول با تأکید بر پیوند دین و علم خاطرنشان کرد: علمی که در کنارش دین، وجدان، ارزش‌ها، انسانیت و شرف نباشد و آمیخته با اغراض و قدرت‌طلبی باشد، رشد یک‌بعدی است و به هیچ وجه خدمت نیست.

وی در پایان بر اهمیت نهاد فرهنگی، نهاد رهبری، بسیج اساتید، بسیج کارکنان و بسیج دانشجویی تأکید کرد و گفت: همگرایی بین تشکل‌های دانشگاهی ضروری است؛ باید به آنها بها دهید.