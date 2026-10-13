مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی، اجرای طرح‌های مشترک با شهرداری را گامی موثر در بهبود زیرساخت‌های شهری، ارتقا ظرفیت دفع آب‌های سطحی و کاهش مشکلات شهروندان در بارندگی‌های پیش‌رو دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی در جریان بازدید از طرح اصلاح خط شبکه فاضلاب در منطقه کیان‌آباد و خیابان دوم وهابی اهواز بیان کرد: مدیریت مسائل و مشکلات شهری به‌ویژه در شرایط بارندگی، نیازمند هماهنگی، تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول است لذا اجرای طرح‌های مشترک و استفاده از توان تخصصی و اجرایی دستگاه‌ها می‌تواند ضمن تسریع در پیشبرد طرح‌های عمرانی، زمینه کاهش مشکلات شهروندان و بهبود وضعیت زیرساخت‌های شهری را فراهم کند.

وی با بیان اینکه اقدامات زیرساختی و علاج‌بخشی در نقاط مختلف شهر با هدف ارتقا سطح خدمات و آمادگی در برابر بارندگی‌های پیش‌رو دنبال می‌شود افزود: اصلاح و بهسازی خطوط شبکه فاضلاب، رسیدگی به نقاط دارای مشکل و توسعه زیرساخت‌های مرتبط، از جمله اقداماتی است که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز در ادامه به یکی دیگر از طرح‌های مشترک این شرکت با شهرداری اشاره کرد و گفت: طرح واقع در بلوار آیت‌اله بهبهانی نیز با مشارکت ۲ دستگاه در حال اجراست و مراحل پایانی خود را طی می‌کند؛ اجرای این طرح‌ها بیانگر اهمیت هماهنگی بین‌بخشی در پیشبرد برنامه‌های عمرانی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های شهری است.

وی همچنین اجرای خط دفع آب‌های سطحی در خیابان ۳۰ غربی منطقه کیان‌آباد به سمت کانال اروند را از دیگر طرح‌های علاج‌بخشی برشمرد و اظهار کرد: این طرح با هدف فراهم‌سازی مسیر مناسب برای هدایت روان‌آب‌ها در حال اجراست و می‌تواند در بهبود شرایط دفع آب‌های سطحی این محدوده موثر باشد.

عبیداوی با تاکید بر ضرورت تفکیک وظایف دستگاه‌های مسئول در حوزه مدیریت آب‌های سطحی و شبکه فاضلاب تصریح کرد: شبکه فاضلاب برای جمع‌آوری و انتقال فاضلاب طراحی شده است و مدیریت و دفع آب‌های سطحی نیز مستلزم اجرای زیرساخت‌های تخصصی و هماهنگی دستگاه‌های متولی است.

وی خاطرنشان کرد: تداوم همکاری‌های بین‌دستگاهی، شناسایی و رسیدگی به نقاط دارای مشکل و اجرای به‌موقع طرح‌های زیرساختی از الزامات آمادگی در برابر بارندگی‌های پیش‌رو است و شرکت آب و فاضلاب اهواز نیز در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های تخصصی خود، پیگیری طرح‌های اصلاحی و علاج‌بخشی را با هدف ارتقا سطح خدمات‌رسانی به شهروندان دنبال می‌کند.

وی افزود: پیگیری اجرای مصوبه‌های ستاد‌های مدیریت بحران و ایجاد هماهنگی و آمادگی دستگاه‌ها و همچنین رفع نواقص، تقویت سیل بند‌ها و لایروبی کانال‌ها و مسیل رودخانه‌ها به طور جدی توسط فرمانداری‌ها و مدیریت بحران استان در حال پیگیری است.