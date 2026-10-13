استاندار خوزستان فرهنگ ایثار و شهادت را برترین سلاح راهبردی نظام در برابر استکبار جهانی برشمرد و گفت: نگاه ما به این فرهنگ، یک نگاه اعتقادی و راهبردی است که باید فراتر از شعار، در متن جامعه نهادینه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در اهواز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب، دفاع مقدس، شهدای امنیت و مدافعان حرم، اظهار کرد: شرایط امروز جهان، نبرد میان جبهه حق و جریان باطل است؛ جریانی که برای دستیابی به اهداف شوم خود از هیچ جنایتی در غزه و سایر نقاط جهان دریغ نمی‌کند.

وی با اشاره به جنایات تاریخی نظام استکباری، از جمله فاجعه هیروشیما و سقوط هواپیمای مسافربری ایران، افزود: این نظام سلطه حتی از یک عذرخواهی ساده در قبال جنایات خود ناتوان است و متاسفانه دستگاه‌های بین‌المللی نیز در اختیار آنها قرار دارند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در چنین فضایی، انقلاب اسلامی با هدف تغییر ترتیبات امنیتی و معادلات جهانی شکل گرفت و ایستادگی امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر، این مسیر را هموار کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به وظایف مسئولان در قبال خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران اشاره کرد و گفت: فرزندان شهدا و ایثارگران نیازمند نگاه ترحم‌آمیز نیستند بلکه نگاه ما باید توام با احترام اصیل و تکریم واقعی باشد؛ ما تا همیشه تاریخ مدیون فداکاری‌های ایثارگران هستیم.

استاندار خوزستان بر اهتمام جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری تاکید کرد و گفت: رفع دغدغه‌های این عزیزان در حوزه‌های اشتغال و معیشت باید در اولویت باشد و مدیران نباید اجازه دهند خانواده‌های شهدا درگیر بروکراسی‌های پیچیده اداری شوند.

وی بیان کرد: بنیاد شهید به تنهایی نمی‌تواند بار سنگین این خدمات را به دوش بکشد و تمامی دستگاه‌ها باید به یاری این نهاد بیایند.

موالی زاده با پیشنهاد تشکیل کارگروهی ذیل این شورا با حضور نخبگان، روحانیون، دانشگاهیان و هنرمندان، تصریح کرد: این کارگروه باید با هدف ارائه ایده‌های نوآورانه و ارائه طرح‌های ابتکاری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تشکیل شود تا خروجی‌های آن در شورا به تصویب برسد.

وی همچنین بر لزوم ارتقای جایگاه موزه‌آرایی دفاع مقدس در استان تاکید کرد و گفت: خوزستان پایتخت دفاع مقدس است و «باغ‌موزه دفاع مقدس» استان باید در سطح ملی دیده شود تا هر فردی وارد این سرزمین می‌شود، قداست، ایثار و مقاومت را در جای‌جای آن احساس کند.

استاندار خوزستان همچنین بر لزوم سرکشی مستمر به خانواده‌های ایثارگران، شناسایی مشکلات آنان پیش از طرح توسط خودشان و رفع دغدغه‌های معیشتی و روانشناختی این عزیزان تاکید کرد.

مدیران خوزستان باید در عمل حامی خانواده شهدا باشند

همچنین جانشین فرمانده سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان با انتقاد از بی‌توجهی برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به مطالبات خانواده شهدا، تاکید کرد: مدیران استان باید با پرهیز از شعارزدگی، برای حل مشکلات معیشتی، اشتغال، مسکن و درمان این عزیزان، اهتمام عملی داشته باشند.

سرتیپ دوم پاسدار مسعود فلاحی با اشاره به لزوم پاسخگویی مدیران در قبال خانواده‌های معظم شهدا تاکید کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تنها با برگزاری جلسات و اشک ریختن محقق نمی‌شود بلکه مدیران خوزستان باید در عمل حامی خانواده شهدا باشند.

وی تصریح کرد: امروز شاهد هستیم که فرزندان ارزشی و مذهبی کشور که سرمایه‌های اصلی نظام هستند، با چالش‌های معیشتی و درمانی دست‌وپنج نرم می‌کنند؛ در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مدیران اجرایی، به صورت شفاف مشخص کنند که در حوزه‌های اشتغال فرزندان شهدا، تامین مسکن و حل مشکلات دارویی و درمانی آنها چه گام‌های موثری برداشته‌اند.

جانشین سپاه خوزستان با بیان اینکه برخی مدیران تنها به وعده‌های زبانی اکتفا می‌کنند، گفت: ما به عنوان خادمان خانواده شهدا، از نزدیک در خانه‌های این عزیزان حضور می‌یابیم و گلایه‌های آنان را از کوتاهی‌های برخی فرمانداران، شهرداران و مدیران می‌شنویم.

وی یادآور شد: هرچند برخی مدیران پای کار هستند و در حد توان یاری‌رسانی می‌کنند، اما این حجم از گلایه‌ها نشان‌دهنده شکاف میان وظایف اداری و تکریم شایسته خانواده شهدا است.

سردار فلاحی خاطرنشان کرد: مدیران باید بدانند که خدمت به خانواده شهدا یک تکلیف شرعی و قانونی است و در برابر کوتاهی‌های خود، هم در این دنیا و هم در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو خواهند بود.

لزوم ایجاد «میز خدمت ایثارگری» در تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها

همچنین مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان با تاکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری، خواستار ایجاد «میز خدمت ایثارگری» در تمامی سازمان‌ها و عبور از بروکراسی اداری برای انجام تکالیف قانونی در قبال این قشر شد.

سیدرضا حسینی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به جامعه ایثارگری با توجه به افزایش آمار جانبازان و شهدا در سال‌های اخیر، تصریح کرد: با توجه به روند رو به رشد پرونده‌های ایثارگران، همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های متمول در حوزه‌های اشتغال، خدمات‌رسانی، طرح سپاس و تخصیص اعتبارات لازم برای تجهیز ساختمان‌های اداری، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با ارائه آماری از وضعیت جامعه هدف بنیاد شهید در خوزستان گفت: خوزستان دارای ۲۴ هزار شهید دفاع مقدس و ۱۷۵ شهید در جنگ‌های اخیر (۱۲ روزه و ۴۰ روزه) است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان ادامه داد: همچنین تعداد فرزندان شهدای اخیر ۳۴۶ نفر، جانبازان ۴۲ هزار نفر و آزادگان نیز سه هزار و ۳۸ نفر هستند که ۲ هزار و ۶۸۴ نفر از آنها اکنون تحت پوشش خدمات بنیاد شهید هستند.

وی با اشاره به وجود پنج هزار و ۱۴۵ والدین شهید در قید حیات، بر لزوم نگاه ویژه به این قشر سالمند تاکید کرد و افزود: این عزیزان مهمانان ما هستند و ما به عنوان مدیران اجرایی وظیفه داریم بدون درگیری در بروکراسی‌های پیچیده اداری، خدمات شایسته‌ای به آنها ارائه دهیم.

حسینی با اشاره به دستاورد‌های اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر اظهار داشت: طی سال‌های گذشته با همکاری نهاد‌هایی نظیر وزارت نفت، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و سازمان تامین اجتماعی، وضعیت استخدامی ۲۳ هزار نفر از فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران ساماندهی شده و در حال حاضر ۶ هزار و ۹۰۰ نفر از این عزیزان همچنان در انتظار اشتغال هستند که پیگیری این پرونده‌ها در دستور کار است.

وی همچنین بر لزوم پرورش فرزندان شهدا و ایثارگران در ادارات برای پذیرش پست‌های مدیریتی تاکید کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی در مسیر توانمندسازی، این فرزندان متعهد و ولایتمدار را برای ایفای نقش‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده در کشور آماده کنیم.

مدیرکل بنیاد شهید خوزستان با اشاره به مفاد ماده ۸۶ قانون برنامه ششم و ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به رعایت تخصیص اعتبارات فرهنگی دانست و تاکید کرد: انتظار داریم اعتباراتی که با نام ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و در راستای مطالبات خانواده‌های ایثارگران تخصیص می‌یابد، به طور دقیق در همین سرفصل هزینه شود و شاهد انحراف در هزینه‌کرد این بودجه‌ها نباشیم.

وی با اشاره به موفقیت اجرای «میز خدمت ایثارگری» در سازمان جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: راهبرد ما حرکت از خدمات اداری صرف به سمت انجام تکالیف واقعی است و تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها باید برای تکریم خانواده‌های شهدا و جانبازان، میز خدمت اختصاصی ایثارگری را در مجموعه‌های خود فعال کنند.