پخش زنده
امروز: -
مدیریت بحران استانداری کرمان درباره احتمال وقوع رگبار باران، رعد و برق، تندبادهای لحظهای و بارش تگرگ در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان تا جمعه هفته جاری هشدار داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، بر اساس این هشدار، ناپایداریهای جوی ازامروز سهشنبه ۲۱ مهر تا جمعه ۲۴ مهر، بیشتر در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رخ میدهد و باعث آبگرفتگی معابر، جاریشدن رواناب، طغیان رودخانههای فصلی، صاعقه و خسارت به محصولات کشاورزی و سازههای سبک می شود.
بر اساس این هشدار، بارشهای نقطهای و رگبارهای پراکنده ممکن است رخ دهد؛ با این حال، بارندگی لزوماً همه مناطق شهرستانها را بهصورت یکنواخت و گسترده در بر نخواهد گرفت.
آبگرفتگی معابر، جاریشدن رواناب، طغیان رودخانههای فصلی، وقوع طوفان تندری و صاعقه، کاهش موقت دید افقی و افت کیفیت هوا در پی وزش تندباد و همچنین خسارت به سازههای سبک و محصولات کشاورزی از پیامدهای احتمالی این اوضاع جوی است.
ادارهکل مدیریت بحران کرمان از شهروندان خواست از توقف در حاشیه و بستر رودخانهها، کوهنوردی و چرای دام در مناطق مرتفع و مستعد وقوع صاعقه خودداری کنند.