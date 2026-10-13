مدیریت بحران استانداری کرمان درباره احتمال وقوع رگبار باران، رعد و برق، تندباد‌های لحظه‌ای و بارش تگرگ در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان تا جمعه هفته جاری هشدار داد.

هشدار رگبار باران، رعد و برق، تندباد و تگرگ در جنوب و مرکز کرمان

هشدار رگبار باران، رعد و برق، تندباد و تگرگ در جنوب و مرکز کرمان

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، بر اساس این هشدار، ناپایداری‌های جوی ازامروز سه‌شنبه ۲۱ مهر تا جمعه ۲۴ مهر، بیشتر در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رخ می‌دهد و باعث آب‌گرفتگی معابر، جاری‌شدن رواناب، طغیان رودخانه‌های فصلی، صاعقه و خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های سبک می شود.

بر اساس این هشدار، بارش‌های نقطه‌ای و رگبار‌های پراکنده ممکن است رخ دهد؛ با این حال، بارندگی لزوماً همه مناطق شهرستان‌ها را به‌صورت یکنواخت و گسترده در بر نخواهد گرفت.

آب‌گرفتگی معابر، جاری‌شدن رواناب، طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع طوفان تندری و صاعقه، کاهش موقت دید افقی و افت کیفیت هوا در پی وزش تندباد و همچنین خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی از پیامد‌های احتمالی این اوضاع جوی است.

اداره‌کل مدیریت بحران کرمان از شهروندان خواست از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، کوهنوردی و چرای دام در مناطق مرتفع و مستعد وقوع صاعقه خودداری کنند.