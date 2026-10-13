به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر گفت: در نیمه نخست امسال ۶۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال عوارض مالیات بر ارزش افزوده بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستا‌های فاقد دهیاری و عشایر این استان توزیع شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مهرداد بهنام‌نیا اظهار داشت: از مجموع عوارض توزیع‌شده در این مدت ۴۴ هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها، ۱۴ هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال به حساب دهیاری‌ها، یک‌هزار و ۱۲ میلیارد ریال به روستا‌های فاقد دهیاری و ۵۱۸ میلیارد ریال به حساب عشایر استان بوشهر واریز شده‌است.

وی با مقایسه عملکرد نیمه نخست امسال با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ گفت: مجموع عوارض توزیع‌شده در شش‌ماهه نخست سال گذشته حدود ۳۸ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال بود که این رقم در مدت مشابه امسال به بیش از ۶۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال رسیده‌است.

بهنام‌نیا ادامه داد: بر این اساس، میزان عوارض توزیع‌شده در نیمه نخست امسال بیش از ۲۲ هزار و ۱۵۷ میلیارد ریال افزایش یافته که معادل رشد ۵۷.۷ درصدی است.

وی بیان کرد: مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد میزان عوارض توزیع‌شده در تمامی بخش‌ها در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

بهنام نیا تأکید کرد: توزیع عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده یکی از سازوکار‌های تأمین منابع مالی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر بخش‌های مشمول است و می‌تواند در پشتیبانی از خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای امکانات شهری و روستایی استان نقش داشته باشد.