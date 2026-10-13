رییس جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به پیگیری‌های انجام شده درخصوص حل مشکل صادرات ذرت علوفه‌ای دزفول گفت: پس از پیگیری این مشکل و ارتباط آنلاین در سطح وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شد بخشی از ذرت علوفه‌ای تولید دزفول به کشور‌های حاشیه خلیج فارس صادر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی در نشست شورای کشاورزی دزفول بیان کرد: ذرت یکی از محصولات مهم شهرستان دزفول است که توسط کشاورزان زیادی کشت می‌شود و منبع درآمد آنها است.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر با انباشت محصول ذرت علوفه‌ای در سطح شهرستان مواجه هستیم و با توجه به اینکه صادرات این محصولات مشکلی برای تأمین علوفه دامداران استان و کشور پیش نخواهد آورد پیگیری‌ها برای صادرات این محصول به نتیجه رسید.

رئیس جهاد کشاورزی خوزستان درخصوص تامین نهاده‌های کشاورزی نیز گفت: مشکلی برای تأمین کود اوره و پتاس و سوخت در ابتدای کشت پاییزه در دزفول وجود ندارد و سوخت به اندازه کافی تامین شده است.

سلطانی کاظمی گفت: تصمیماتی در خصوص نحوه توزیع سوخت گرفته شده و امید است با همکاری اتاق اصناف کشاورزی سوخت عادلانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی ادامه داد: نیاز است برای افزایش تولید، کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در سطح شهرستان دزفول متناسب با ظرفیت‌های موجود شهرک گلخانه‌ای، دامداری و شهرک صنایع تبدیلی در راستای تکمیل زنجیره ارزش در روستا‌های شهرستان ایجاد شود.

رئیس جهاد کشاورزی خوزستان به بازدید از زمین‌های کشاورزی با همراهی نماینده و فرماندار دزفول اشاره و بیان کرد: شهرستان دزفول یک شهرستان کشاورزی است که صنایع آن نیز در راستای تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی فعال هستند و با توجه به مرغوب بودم زمین‌ها، محدودیت‌هایی درخصوص واگذاری اراضی برای تامین مسکن روستایی وجود دارد.

وی به برگزاری نشست‌هایی در این خصوص اشاره کرد و گفت: تصمیمات خوبی در این خصوص اخذ شد تا بتوان مشکل مسکن روستاییان را در سطح شهرستان دزفول حل کرد.