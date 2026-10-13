بانک مرکزی اعلام کرد: مهلت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی (سازمان غذا و دارو) با نرخ‌های ترجیحی ۴۲ هزار ریال و ۲۸۵ هزار ریال، به ۱۸۰ روز تقویمی پس از ترخیص کالا افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از رسانه بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای اعلام کرد: مهلت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای ثبت سفارش‌های مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) که با نرخ‌های ترجیحی ۴۲ هزار ریال و ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار تأمین ارز شده‌اند، به ۱۸۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص کالا افزایش می‌یابد.

این تصمیم شامل ثبت سفارش‌هایی است که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به دلیل رعایت‌نشدن ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع کالا هستند و بر اساس بند ۶ تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ اتخاذ شده است.

بر اساس این بخشنامه، مهلت جدید تا اطلاع بعدی اعمال می‌شود و سایر ضوابط و مقررات ارزی همچنان به قوت خود باقی است. بانک مرکزی همچنین از واحد‌های ذی‌ربط خواسته است مفاد بخشنامه را به شعب ارزی مربوطه ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

این بخشنامه در چارچوب وظایف مقرر برای هیئت عالی بانک مرکزی در آیین‌نامه کمیسیون ارز و به استناد مصوبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ کمیسیون ارز صادر شده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.