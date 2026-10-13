به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با معرفی طرح عظیم «اینوا» به‌عنوان رمز تحول اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان، از آماده‌سازی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان طرح جدید در حوزه‌های گلخانه‌ای و صنایع تبدیلی خبر داد.

محمدرضا اصغری در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با تشریح آخرین وضعیت و دستاورد‌های اقتصادی بخش کشاورزی اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به اشتغال بالای مردم استان در حوزه کشاورزی، این بخش نقش بی‌بدیلی در امنیت غذایی و معیشت مردم ایفا می‌کند. با فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در قالب طرح تحول‌آفرین «اینوا» و با هماهنگی مدیریت عالی استان، نزدیک به ۷۰ طرح بزرگ شناسایی و کلنگ‌زنی شده است؛ روندی که استان را به رتبه دوم کشور در جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال ارتقا داده است.

وی با اشاره به آماده‌سازی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی و اقتصادی برای آغاز عملیات اجرایی افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های پیشران نظیر شهرک‌های گلخانه‌ای، صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی و زنجیره گوشت متمرکز شده‌اند. همچنین در روز‌های آینده عملیات اجرایی مگاپروژه بزرگ نهال میاندوآب با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۴ هزار میلیارد تومان آغاز خواهد شد تا میاندوآب رسماً به قطب ملی تولید و تأمین نهال استاندارد کشور تبدیل شود.