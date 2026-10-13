به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی‌سجاد جلالی اظهار کرد: تالاب بین المللی هورالعظیم زیستگاه پرندگان بومی، تابستان‌گذر، زمستان‌گذر و عبوری است و ۲۰ تا ۳۰ گونه در معرض خطر انقراض مانند اردک مرمری، سسک نیزار خوزی، پلیکان سفید و اردک سرحنایی در آن زندگی می‌کنند.

وی افزود: هورالعظیم نه‌تنها یکی از مهم‌ترین تالاب‌های جهان بلکه شاهراه جهانی مهاجرت پرندگان آسیا، اروپا و آفریقا محسوب می‌شود و حفاظت از آن حفظ اکوسیستم ارزشمند منطقه را به همراه دارد.

جلالی از برگزاری برنامه‌ای آموزشی و فرهنگی به مناسبت هفته ملی کودک و روز جهانی پرندگان مهاجر برخی مدارس این شهرستان خبر داد و بیان داشت: در این برنامه دانش‌آموزان با اهمیت حفظ محیط زیست و شغل محیط‌بانی آشنا شدند و همزمان با روز جهانی پرندگان مهاجر که شعار آن در سال ۲۰۲۶ «هر پرنده مهم است، هر مشاهده ارزشمند است»، اهمیت پرندگان مهاجر و حفاظت از تالاب‌ها برایشان توضیح داده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان ادامه داد: دانش‌آموزان با عکس پرندگان بومی منطقه حفاظت‌شده هورالعظیم آشنا شدند و آموختند که هورالعظیم یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان در ایران و خاورمیانه است.

تالاب هورالعظیم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تالاب‌های کشور، علاوه بر ارزش‌های زیست‌محیطی، نقش بسزایی در کنترل گرد و غبار، تعدیل اقلیم منطقه و حمایت از معیشت جوامع محلی ایفا می‌کند.

این تالاب به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تالاب‌های مرزی ایران و عراق، در جنوب غرب خوزستان و در محدوده شهرستان‌های هویزه و دشت‌آزادگان قرار دارد و بخش‌هایی از آن تا نزدیکی غرب اهواز نیز امتداد می‌یابد.

هورالعظیم در فاصله حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلومتری اهواز (مرکز استان خوزستان) واقع شده است و طی دهه‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی، کاهش ورودی آب و اجرای طرح‌های بالادستی در حوضه‌های آبریز دجله و کرخه، با افت سطح آب و خشکی گسترده در بخش‌هایی از بستر خود مواجه شده است.