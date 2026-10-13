تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران و شرکت انکشاف ملی افغانستان با هدف توسعه همکاری‌های فنی و مهندسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت نیروگاهی ایران در افغانستان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه طراحی، احداث و توسعه نیروگاه‌های حرارتی، بهسازی و نوسازی نیروگاه‌های موجود، ارتقای ظرفیت و افزایش راندمان، تأمین تجهیزات و قطعات نیروگاهی و ارائه خدمات مهندسی همکاری خواهند کرد. همچنین همکاری در حوزه بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها، آموزش نیروی انسانی و انتقال دانش فنی از دیگر محور‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است.

دامنه همکاری‌های مورد توافق، فناوری‌های مختلف نیروگاهی از جمله نیروگاه‌های گازی، سیکل‌ترکیبی، دیزلی، زغال‌سنگ‌سوز، زمین‌گرمایی و بخاری را در بر می‌گیرد. انجام مطالعات امکان‌سنجی، ارائه خدمات طراحی و مشاوره فنی، نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌ها، نوسازی تجهیزات و ارائه راهکار‌های کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی نیز از دیگر زمینه‌های همکاری دو طرف خواهد بود.

امضای این تفاهم‌نامه، گامی در راستای توسعه تعاملات فنی و مهندسی میان ایران و افغانستان و بهره‌گیری از توانمندی‌های صنعت برق حرارتی ایران برای توسعه زیرساخت‌های تولید برق در افغانستان به شمار می‌رود.