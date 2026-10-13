سهمیه‌های ناکافی سوخت جیرفت وعنبر آباد برای پاسخگویی به نیاز‌های کشاورزی و خدماتی

سهمیه‌های ناکافی سوخت جیرفت وعنبر آباد برای پاسخگویی به نیاز‌های کشاورزی و خدماتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، نماینده جیرفت وعنبر آباد در مجلس بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای مقابله با بحران‌های اقلیمی و پدیده «ال‌نینو» تأکید کرد و از پیگیری برای رفع مشکلات سوخت دستگاه‌های سنگین خبر داد.

بهنام سعیدیدر نشست مشترک با فرمانداران و بخشداران شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد، بااشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع بحران‌های اقلیمی، افزود: با توجه به ضرورت پیشگیری و مدیریت شرایط احتمالی، رایزنی‌های لازم با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان کرمان انجام شده و قرار است سهمیه سوخت مورد نیاز دستگاه‌های سنگین در این ۲ شهرستان برای اقدامات پیشگیرانه بحران تأمین شود.

معاون عمرانی فرمانداری جیرفت با اشاره به افزایش مطالبات در حوزه سوخت، بر لزوم بررسی کارشناسی سهمیه‌های سوخت این شهرستان با توجه به وسعت و شرایط خاص منطقه تأکید کرد و اتخاذ تدابیر ویژه برای رفع نیازهای این حوزه را خواستارشد.

مهدی سعیدی، با اعلام مراجعات فراوان به فرمانداری برای افزایش سهمیه‌های سوخت تصریح کرد: هماهنگی برای تأمین سوخت مورد نیاز قشرهای مختلف از جمله فرهنگیان، کادر بهداشت و درمان و بخش‌های خدماتی، نیازمند نگاهی دقیق‌تر به ظرفیت‌های موجود و تطبیق آن با میزان مصرف روزانه است.

وی با اشاره به سهمیه ۱۶۰ لیتری فعلی، خاطرنشان کرد: این میزان برای تردد روزانه شهروندان و شاغلان در بخش‌های مختلف، نیازمند بازنگری و بررسی دوباره است تا پاسخگوی نیازهای جاری شهرستان باشد.

سعیدی درباره تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی گفت: در اوضاع فعلی، مدیریت مصرف در ماشین‌آلات سنگین و چاه‌های کشاورزی در دستور کار قرار دارد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در جیرفت باید با برنامه‌ریزی مناسب، سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی تأمین شود تا خللی در روند تولید و عملیات این بخش ایجاد نشود.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن فصول سرد سال و تأمین گاز، یادآور شد: با توجه به روند گازرسانی در منطقه، پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین سوخت جایگزین در بخش‌های صنعتی و کشاورزی در دستور کار است.

معاون عمرانی فرماندار جیرفت تأکید کرد: اطلاع‌رسانی به بهره‌برداران در این حوزه‌ها انجام شده تا با مدیریت سوخت‌های جایگزین، مانندنفت سفید، آمادگی لازم برای گذر از فصل سرما بدون کمترین چالش فراهم شود.