رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی این سازمان گفت: سال گذشته ۲۵۸ هزار نفرروز آموزش در حوزه کشاورزی ارائه شد و برای ۳۰ هزار و ۵۰۰ نفر نیز گواهینامه دوره‌های آموزشی و مهارت‌آموزی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطان‌کاظمی اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی خوزستان جامعه هدف گسترده‌ای دارد و حدود ۲۸۰ هزار بهره‌بردار در رسته‌های مختلف کشاورزی در استان فعالیت می‌کنند که آموزش و توانمندسازی آنان نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و توسعه بخش کشاورزی دارد.

وی افزود: این سازمان با استفاده از ظرفیت مراکز جهاد کشاورزی در روستا‌ها و بخش‌ها و مراکز تحقیقاتی، دوره‌های آموزشی و مهارت‌آموزی را مستمر برای بهره‌برداران برگزار می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اهمیت آموزش در افزایش دانش و توانمندی فعالان این بخش تصریح کرد: از مجموع بهره‌برداران استان، حدود ۴۲ هزار نفر بی‌سواد هستند و توسعه آموزش بزرگسالان می‌تواند در افزایش دانش و مهارت این گروه و بهبود عملکرد آنان در فعالیت‌های کشاورزی مؤثر باشد.

سلطان‌کاظمی ادامه داد: آموزش و توانمندسازی بهره‌برداران از مهم‌ترین عوامل توسعه بخش کشاورزی است و استقرار دانش و روش‌های نوین در این حوزه می‌تواند به افزایش بهره‌وری، ارتقای راندمان تولید و بهبود عملکرد محصولات کشاورزی منجر شود.

وی با اشاره به عملکرد آموزشی سال گذشته سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در این مدت، ۲۵۸ هزار نفرروز آموزش در بخش کشاورزی ارائه شد و برای حدود ۳۰ هزار و ۵۰۰ نفر نیز پس از گذراندن دوره‌های مهارت‌آموزی، گواهینامه صادر شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد: این سازمان آمادگی دارد با بهره‌گیری از امکانات، ظرفیت‌های لجستیکی و توان علمی کارشناسان و استادان مراکز تحقیقاتی خود، در زمینه توسعه آموزش و مهارت‌آموزی همکاری کند و با برگزاری جلسات مشترک، زمینه هم‌افزایی با مجموعه آموزش‌وپرورش را فراهم کند.

سلطان‌کاظمی تأکید کرد: هدف از این همکاری‌ها، ارائه آموزش‌های هدفمند و متناسب با نیاز‌های جامعه و هم‌سو با اهداف آموزش‌وپرورش است تا از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای دانش و مهارت و گسترش آموزش‌های کاربردی استفاده شود.