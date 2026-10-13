دادستان تهران از صدور کیفرخواست دو تن از متهمان سرقت‌های سریالی مسلحانه از منازل تهران و برخی شهرستان‌ها، معروف به باند گانگسترها، خبر داد و گفت این پرونده برای رسیدگی خارج از نوبت به شعبه ویژه دادگاه ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی، دادستان تهران، با اشاره به اهتمام قوه قضائیه در رسیدگی بدون اغماض و برخورد قانونی قاطع با سارقان مسلح و مجرمان حرفه‌ای گفت: این افراد از متهمان پرونده سرقت‌های مسلحانه از منازل در تهران و برخی شهرستان‌ها بودند که با ارتکاب جرایم خشن، علاوه بر آزار و ایراد خسارت به قربانیان، موجب رعب و وحشت عمومی شده بودند.

وی افزود: پرونده ۴ نفر از آنان در سال ۱۴۰۴ رسیدگی و منتج به صدور و اجرای حکم محاربه شده بود.

دادستان تهران اعلام کرد: افراد مورد اشاره متواری بودند که با شناسایی و دستگیری آنها و ختم تحقیقات قضایی، کیفرخواست متهمان به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح بر روی ساکنان منزل و همچنین مشارکت در سرقت تعزیری منازل در یکی از شهر‌های جنوبی کشور صادر و جهت رسیدگی فوری و خارج از نوبت به شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد.

پرونده قضایی سرقت‌های سریالی مسلحانه از منازل برخی شهروندان در تهران و تعدادی از شهرستان‌ها، متعاقب دستگیری ۴ نفر از متهمان در تابستان ۱۴۰۴ در دادسرای تهران تشکیل و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و رأی صادره در خصوص متهمان پس از ابرام در دیوان عالی کشور، در مهرماه ۱۴۰۴ اجرا شده بود.