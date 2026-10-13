امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماکو با شناسایی دو فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی، نسبت به اجرای حکم قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز در چارچوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی، حفظ منابع ارزشمند تولید محصولات کشاورزی و تحقق امنیت غذایی، امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماکو با شناسایی دو فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی، نسبت به اجرای حکم قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام کرد.

این عملیات با حضور نماینده دادستانی و عوامل انتظامی و در راستای اجرای قانون، جلوگیری از گسترش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و حفاظت از ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی انجام شد.

امینی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ماکو، با تأکید بر اهمیت حفظ و حراست از اراضی زراعی و باغی اظهار داشت: اراضی کشاورزی از سرمایه‌های ارزشمند کشور و از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی جامعه به شمار می‌روند و حفاظت از این منابع برای تداوم تولید محصولات کشاورزی و حفظ منافع نسل‌های آینده ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی به‌موقع تغییر کاربری‌های غیرمجاز، پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرقانونی و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان افزود: همکاران امور اراضی با پایش مستمر اراضی زراعی و باغی و پیگیری موارد تخلف، در راستای اجرای قوانین و مقررات مربوطه و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تلاش می‌کنند.