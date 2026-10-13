به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی، معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت خوزستان، در کمیته دانشگاهی سلامت مدارس با تأکید بر اینکه سلامت دانش‌آموزان، سرمایه‌گذاری برای نسل آینده و توسعه پایدار استان است، گفت: هیچ دستگاه و نهادی به‌تنهایی نمی‌تواند سلامت مدارس را تأمین کند؛ آنچه امروز نیاز داریم، هم‌افزایی، تقسیم کار روشن و اجرای راهکار‌های عملیاتی مشترک است.

وی افزود: آموزش گروه هدف مدارس در زمینه پیشگیری از سرطان، بیماری‌های حاد تنفسی و سایر مخاطرات سلامت، باید با زبان ساده، محتوای به‌روز و مشارکت فعال دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها انجام شود. همچنین استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان آموزش‌وپرورش برای آموزش والدین، یک راهکار کم‌هزینه و اثرگذار برای نهادینه‌سازی رفتار‌های سالم در خانه و مدرسه است.

دکتر شریفی با تشریح اقدامات انجام‌شده در معاونت بهداشت پیش از بازگشایی مدارس، از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتقای سلامت دانش‌آموزان و مدارس خبر داد و تصریح کرد: مکمل‌یاری آهن و ویتامین D، وارنیش فلورایدتراپی، آموزش پیشگیری از بیماری‌های حاد تنفسی، نظام مراقبت سلامت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد)، بهداشت محیط مدارس و نظارت بر بوفه‌ها و پایگاه‌های تغذیه سالم، از محور‌های اصلی این برنامه‌هاست.

معاون بهداشت دانشگاه اهواز در ادامه، راهکار‌های عملیاتی برای ارتقای سلامت مدارس را این‌گونه برشمرد: اطلاع‌رسانی هدفمند به والدین، آموزش تخصصی کارشناسان و مراقبان سلامت، پایش مستمر مدارس، تقویت همکاری بین‌بخشی و پیگیری مصوبات کمیته، مسیر تحقق مدرسه سالم را هموار می‌کند. دانشگاه علوم پزشکی نیز آماده است با ارائه آموزش‌های تخصصی، تأمین اقلام مورد نیاز و نظارت فنی، در کنار سایر دستگاه‌ها باشد.

وی با مثبت ارزیابی کردن این نشست، بر تداوم جلسات کمیته، پیگیری مصوبات و ارائه گزارش پیشرفت به‌صورت دوره‌ای تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که هر دانش‌آموز خوزستانی در مدرسه‌ای سالم، ایمن و حمایت‌گر، فرصت یادگیری و رشد را با بالاترین سطح سلامت تجربه کند.