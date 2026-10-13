به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هدایت شهبازی اظهار داشت: پلیس به‌منظور پاسخگویی به مطالبات مردمی و جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌سوارانی که با حرکات نمایشی و پرخطر، ضمن ایجاد خطرات جانی و مالی برای خود، موجبات مزاحمت برای شهروندان می‌شوند، طرح برخورد با موتورسیکلت‌سواران متخلف را به اجرا گذاشت.

وی در ادامه بیان کرد: ماموران انتظامی یگان امداد در اجرای این طرح، ۱۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف، مزاحم، پلاک مخدوش و فاقد پلاک را توقیف کردند و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل کردند.

سرهنگ شهبازی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح با هدف جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای شهروندان و دانش‌آموزان عزیز انجام می‌شود، افزود: به خانواده‌های عزیز توصیه می‌کنیم از در اختیار گذاشتن موتورسیکلت به افراد کم‌سن‌وسال و فاقد گواهینامه خودداری کنند.