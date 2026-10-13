رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه امدادگران این سازمان با حداقل‌ها، بیشترین فداکاری را رقم زدند؛ افزود: این افراد سرمایه‌های راهبردی هلال‌احمر هستند و شجاعت و پاکدستی‌شان در تاریخِ خدمت‌رسانی ایران ماندگار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر پیرحسین کولیوند، در آیین تجلیل از رشادت‌های امدادگران هلال‌احمر گفت: حامی اصلی ما در سال‌های اخیر دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور بوده است و ایشان همواره در حال حمایت و پشتیبانی از هلال‌احمر و امدادگران بوده و دغدغه تقویت این مجموعه را داشته است.

وی گفت: نگاه رهبر شهید به هلال‌احمر نیز همواره مثبت بود و می‌فرمود که از عملکرد هلال‌احمر سر شوق می‌آیم. رئیس جمهور نیز همواره پشتیبان ما بوده و در جلسات مختلف این جمعیت حاضر می شود تا امور به بهترین شکل، راهبری شود. این توجه و جایگاه جز با عملکرد خوب نیروهای فداکار هلال‌احمر ممکن نبود.

کولیوند ادامه داد: امدادرسانی هلال‌احمر در استان تهران با شجاعت و مدیریت مدبرانه دکتر معتمدیان در جنگ تحمیلی سوم ممکن شد و ایشان همواره در میدان و در محل اصابت موشک ها حاضر می شد تا از نزدیک در جریان امدادرسانی به مردم باشد. استاندار تهران پشتیبانی بی نقصی از روند امدادرسانی انجام می داد و مسیر را برای هلال‌احمر هموار می‌کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در مباحث توسعه محله‌محور نیز استاندار تهران در کنار هلال‌احمر حضور فعالی دارد و موانع را برای کمک به مردم رفع می کند. فاصله ای میان جایگاه استاندار و امدادگران وجود ندارد و او همواره دوشادوش امدادگران در میدان حاضر بوده است. این قبیل مسئولان سرمایه کشور و هلال احمر هستند و کمک می کنند تا ما عملکرد بهتری داشته باشیم. دکتر ملانوری، استاندار همدان نیز چنین ویژگی هایی دارد اما ایشان نیز در میدان جنگ حاضر بود و با تصمیم هوشمندانه و جسورانه ایشان در جریان جنگ، کمک بزرگی به معیشت مردم صورت گرفت. همواره استان معین تهران در شرایط سخت، همدان است با وجود اینکه این استان خود نیز درگیر سختی چ‌های متعددی است و در چهارراه مراسمات، رویدادها و ترددها قرار دارد. با وجود این سختی ها اما همدان همواره پشتیبان استان تهران بوده و به مردم خدمت رسانی کرده است.

کولیوند در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت: امروز باید شجاعت، ایثار و تلاش را از نیروهای هلال احمر فراگرفت. شهیدان هلال‌احمر در جنگ تحمیلی اخیر مصداق بارز رشادت بودند. این شهیدان سرمایه هلال‌احمر‌ هستند و ما با اتکا به این سرمایه‌ها می‌توانیم پیش برویم.

وی افزود: غلبه بر ترس در لحظات بحرانی از ویژگی های دیگر نیروهای هلال احمر است. امدادگران هلال احمر لحظه ای برای کمک به مردم درنگ نمی کردند و در زیر بمباران نیز به کمک شهروندان می شتافتند. علاوه بر این نیروهای قوی، مسئولین و مدیرانی توانمند نیز امروز در هلال احمر حاضر هستند و توان فردی را تبدیل به یک قدرت سازمانی کرده اند. امروز حضور همه ما در کنار یکدیگر یک جمعیت توانمند هستیم و به تنهایی نمی شد این دستاوردها را به دست آورد.

رئیس جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: پاکدستی ویژگی دیگر نیروهای هلال احمر است. در جریان جنگ شاهد بودیم که نیروهای هلال‌احمر نگهبان اموال و دارایی مردم بودند و این ریشه در غیرت و معرفت نیروهای هلال‌احمر دارد که حتی از طلا و جواهر مردم نیز حفاظت کردند تا آسیبی به اموال مردم نرسد. امدادگران هلال احمر با حداقل امکانات در یک روز ۳ مرتبه به ارتفاعات صعود می کنند تا مردم را نجات دهند و این ریشه در همت و ایثار امدادگران دارد. یادمان نرفته است که نیروهای هلال احمر با حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی اقدام به امدادرسانی می کردند اما اندکی در وظایف خود کوتاهی نمی کردند.

کولیوند گقت: در زمان جنگ‌، چند انبار ما خالی شدند اما من کسی را ناامید نکردم و حتی ملک‌ فروختیم تا انبارها تکمیل شود و امروز همه انبارهای امدادی هلال‌احمر پر هستند.

وی افژود: تلاش کردیم که وضعیت امدادگران را بهبود ببخشیم هرچند هنوز وضعیت معیشتی آنها به حد دلخواه نرسیده اما خوشبختانه توانسته‌ایم به حد مطلوبی شرایط را تغییر دهیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه در زمان جنگ‌ ۸ میلیون آموزش ارائه شد، افزود: معقتدم ۴ برابر تعداد فعلی باید پایگاه امدادی بسازیم و این با کمک و حمایت دولت ممکن خواهد شد.

کولیوند افزود: امروز؛ بانوان نیز پرچمدار امداد و ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در هلال‌احمر هستند و در عرصه های ملی و بین المللی هم خوش درخشیدند که برای هلال‌احمر سرمایه ارزشمندی هستند.