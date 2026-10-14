سازمان بهزیستی گستره وسیعی از خدمات را به اقشار مختلف ارائه می‌دهد و ۱۴ هزار و ۴۱۴ کودک و نوجوان در خوزستان به صورت مستقیم از حمایت‌های مستمر و تخصصی بهزیستی بهره‌مند هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون سلامت اجتماعی اداره کل بهزیستی خوزستان با اشاره به نقش حمایتی این سازمان از اقشار آسیب‌پذیر گفت: ۱۴ هزار و ۴۱۴ کودک و نوجوان در خوزستان به صورت مستقیم از حمایت‌های مستمر و تخصصی بهزیستی بهره‌مند هستند.

علی حسن‌زاده ضمن گرامیداشت هفته سلامت روان با شعار «شنیدن روایت‌های جامعه، گامی برای عبور از بحران» اظهار کرد: سازمان بهزیستی گستره وسیعی از خدمات را به اقشار مختلف ارائه می‌دهد که بخش قابل توجهی از آن به صورت تخصصی در دفاتر امور بانوان و خانواده، دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان (شبه‌خانواده) و حوزه‌های توانبخشی متمرکز است.

وی با ارائه آماری از خدمات ارائه شده در مراکز شبانه‌روزی و روزانه افزود: در حال حاضر ۲۱۳ کودک در ۱۲ مرکز شبانه‌روزی نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست تحت مراقبت هستند، همچنین ۴۲۰ کودک دیگر نیز در قالب «امداد ماهیانه» در بستر خانواده‌های جایگزین یا نزد بستگان حمایت می‌شوند.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی خوزستان ادامه داد: تعداد کودکان و نوجوانان تحت حمایت دفتر امور بانوان و خانواده ۱۱ هزار و ۸۷۹ نفر است؛ در حوزه توانبخشی نیز ۲۱۰ کودک دارای معلولیت در چهار مرکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند و یک هزار و ۵۶۶ کودک دارای معلولیت‌های ذهنی، اوتیسم، بینایی، شنوایی و جسمی - حرکتی نیز از خدمات آموزشی و حمایتی ۴۳ مرکز روزانه بهره‌مند هستند.

حسن‌زاده درباره ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: در بخش مراکز روزانه، ۱۲۰ کودک شناسایی و تحت حمایت قرار گرفته‌اند و هشت کودک بی‌سرپرست نیز در مرکز شبانه‌روزی ویژه کودکان خیابانی نگهداری می‌شوند.

اجرای طرح‌های پیوند بین‌نسلی و حمایت از استقلال جوانان

وی با اشاره به اجرای طرح «دست‌های مهربانی» یا پیوند بین‌نسلی در استان تصریح کرد: این برنامه با هدف ایجاد ارتباط عاطفی و تبادل تجربه میان کودکان تحت پوشش و سالمندان در سراسر استان اجرا شده که نتایج بسیار مثبتی در تقویت روحیه هر ۲ گروه به همراه داشته است.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی خوزستان به وضعیت جوانان پس از ترخیص از مراکز شبانه‌روزی اشاره کرد و گفت: برای پسران تا ۱۸ سالگی و پس از آن تا زمان ورود به دانشگاه یا خدمت سربازی، و برای دختران تا رسیدن به استقلال کامل و شرایط پایدار زندگی، حمایت‌های بهزیستی ادامه دارد.

وی از اجرای «طرح رهسپاری» برای جوانان در آستانه ترخیص خبر داد و افزود: با هدف مهارت‌آموزی، این جوانان به مراکز فنی و حرفه‌ای معرفی می‌شوند تا با کسب تخصص و بهره‌گیری از همکاری‌های خیرخواهانه، پیش از خروج از مراکز، صاحب شغل و درآمد شوند.

حسن زاده خاطرنشان کرد: در این مسیر، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، بانک‌ها در ارائه تسهیلات و شرکت‌های خصوصی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استخدام و اشتغال این جوانان همکاری موثری داشته‌اند که شایسته تقدیر است.

طرح «خانواده جایگزین» نمادی از همبستگی اجتماعی

وی بیان کرد: همچنین مردم نیک‌اندیش خوزستان در قالب طرح «خانواده جایگزین»، مشارکت فعالی در پذیرش کودکان به عنوان مهمان و میزبان دارند که نمادی از همبستگی اجتماعی در این استان است.

پیش از این نیز مدیرکل بهزیستی خوزستان از خدمات‌رسانی به بیش از ۹۰ هزار نفر مراجعه‌کننده حضوری و غیر حضوری به مراکز مشاوره استان خبر داده و اعلام کرده بود که از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۹ هزار و ۵۰۵ نفر با سامانه ۱۴۸۰ (صدای مشاور) تماس داشته‌اند که از این تعداد ۸۰ درصد را بانوان و ۲۰ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

بر اساس این گزارش شنیدن روایت‌های افراد، خانواده‌ها، کودکان، گروه‌های آسیب‌پذیر و همچنین مراقبان سلامت، می‌تواند به درک بهتر نیاز‌های روانی ـ اجتماعی جامعه، شناسایی به‌موقع مشکلات و تقویت شبکه‌های حمایتی کمک کند.

جامعه‌ای که در آن افراد فرصت بیان تجربه‌های خود را داشته باشند و با همدلی شنیده شوند، در مواجهه با بحران‌ها تاب‌آورتر خواهد بود.

هفته سلامت روان با شعار «شنیدن روایت‌های جامعه گامی برای عبور از بحران» از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه ادامه خواهد داشت که فرصتی برای شنیدن، همدلی کردن و برداشتن گامی موثر در مسیر سلامت روان جامعه است.