استاندار تهران در سفری استانی با هدف بهره‌برداری از چندین طرح عمرانی و حضور در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی، وارد شهرستان ملارد شد. در این سفر که در راستای پیگیری دور اول سفرهای استانی انجام شده، معاون برنامه‌ریزی و معاون امور عمرانی استانداری تهران نیز او را همراهی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این سفر که در راستای پیگیری دور اول سفر‌های استانی صورت گرفته است، معاون برنامه‌ریزی و معاون امور عمرانی استانداری تهران نیز برای بررسی طرح های توسعه‌ای و عمرانی این شهرستان، استاندار را همراهی می‌کنند.

برخی مسولان استانی از جمله معاون برنامه ریزی و معاون امور عمرانی استانداری ، استاندار را همراهی می‌کنند .