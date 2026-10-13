معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح همیار مشاور در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، بوگری گفت: با تبیین سازوکار اجرایی طرح «هر کلاس یک همیار» گفت: همیاران مشاور، دانش‌آموزانی هستند که با ویژگی‌هایی نظیر آگاهی، راز‌داری و مهارت شنیداری، پس از فرایند انتخابات در کلاس‌ها برگزیده می‌شوند.

وی افزود: این دانش‌آموزان به مدت یک سال تحصیلی تحت آموزش‌های مشاوران مدرسه قرار می‌گیرند. نکته حائز اهمیت این است که همیاران مشاور مداخله درمانی ندارند؛ بلکه وظیفه اصلی آنان تسهیل‌گری و شناسایی دانش‌آموزانی است که نیازمند خدمات مشاوره‌ای هستند تا این عزیزان به مشاوران مدرسه ارجاع داده شوند.

به گفته وی اجرای این طرح با هدف بهره‌گیری از ظرفیت گروه همسالان و افزایش مشارکت عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان، به عنوان گامی برای تبدیل محیط مدرسه به فضایی ایمن و سرشار از نشاط دنبال می‌شود.