باآغاز به کار «سامانه ارجاع هوشمند پرونده» در دادگستری استان کرمان، پرونده‌ها بر اساس موضوع، صلاحیت مرجع، سوابق و ظرفیت شعب ارجاع داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان در نخستین نشست کارگروه ارجاع هوشمند پرونده‌ها ، حذف دخالت عامل انسانی را از مهم‌ترین مزایای این سامانه برشمرد و گفت: سامانه با بهره‌گیری از قواعد و داده‌های از پیش تعریف شده، پرونده‌ها را بر اساس موضوع، صلاحیت مرجع، سوابق و ظرفیت شعب ارجاع می‌دهد و علاوه بر حذف روش‌های سنتی و زمان‌بر، زمینه‌ساز کاهش شائبه‌های ناشی از سوگیری یا اعمال سلیقه شخصی شده و سلامت اداری را در توزیع پرونده‌ها تضمین می‌کند.

حسن سلطانی‌نژاد، ادامه داد: سامانه خودکار سوابق پرونده را بررسی کرده و از تکرار ورودی‌ها جلوگیری می‌کند و همچنین با امکان وزن‌دهی به پرونده‌ها و تقسیم هوشمند براساس موضوعات خاص (مانند پرونده‌های منابع طبیعی یا اجرائیه چک)، میانگین زمان ارجاع از طریق مدیران قضایی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

وی افزود: رؤسا و دادستان‌ها با تعریف پارامتر‌ها و سیاست‌های کلان در سیستم، همچنان ناظر بر فرایند هستند، اما با خودکارسازی امور اجرایی ارجاع، فرصت بیشتری برای نظارت دقیق‌تر بر سایر امور قضایی و مدیریتی خواهند داشت.

معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان، تاکید کرد: این سامانه همچنین با قابلیت کپی‌برداری خودکار پرونده از مبدأ به مقصد، از بازگشت فرایند‌ها به چرخه‌های دستی و کاغذی جلوگیری می‌کند.

سلطانی‌نژاد از رؤسا و دادستان‌های سراسر استان خواست تا با توجه جدی به این دستورالعمل، زمینه استقرار کامل سامانه را فراهم کنند و افزود: در صورت بروز هرگونه اشکال یا معضل احتمالی در روند اجرا، گروه فنی دادگستری آماده پشتیبانی و رفع موانع است.