معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم از تعیین ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای ساماندهی پسماند صنایع کفش و دمپایی خبر داد و گفت: جمع‌آوری ضایعات رهاشده در محدوده مسجد مقدس جمکران و کوره‌های آجرپزی اطراف آن نیز در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم از برنامه‌ریزی برای ساماندهی پسماند صنایع کفش و دمپایی با هدف جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مقابله با سوزاندن و رهاسازی ضایعات این واحد‌های صنعتی خبر داد.

سید احمد شفیعی در جلسه کمیته فنی کارگروه پسماند استان قم، ثبت‌نشدن انتقال پسماند‌ها در سامانه جامع محیط زیست، فعالیت واحد‌های غیرمجاز و سوزاندن مکرر ضایعات را از مهم‌ترین مشکلات زیست‌محیطی این صنعت برشمرد.

وی با اشاره به رهاسازی و سوزاندن ضایعات صنایع کفش و دمپایی، به‌ویژه در محدوده کوره‌های آجرپزی اطراف مسجد مقدس جمکران، افزود: رفع این معضل به همکاری و پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول و تشکل‌های صنفی نیاز دارد.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه اتحادیه کفش و دمپایی استان باید ظرف یک ماه پیمانکار مشخصی برای جمع‌آوری پسماند‌های این صنعت تعیین کند، گفت: ثبت انتقال پسماند‌ها در سامانه جامع محیط زیست و پیگیری تخلفات واحد‌ها نیز بر عهده پیمانکار تعیین‌شده خواهد بود.

شفیعی ادامه داد: شهرداری منطقه پنج قم نیز موظف است ظرف یک ماه پسماند‌های رهاشده در محدوده جمکران و کوره‌های آجرپزی را جمع‌آوری و این محدوده‌ها را پاکسازی کند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های استان قم در زمینه بازیافت ضایعات صنایع کفش و دمپایی خاطرنشان کرد: باید ظرف یک ماه طرح و برنامه‌ای مشخص برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها تدوین و ارائه شود.

شفیعی همچنین از آمادگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برای ارائه محتوای آموزشی به اتحادیه کفش و دمپایی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای آگاهی‌های زیست‌محیطی فعالان این صنعت و تقویت فرهنگ مدیریت صحیح پسماند انجام می‌شود.