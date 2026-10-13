به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی کردعلیوند گفت: عملیات نقشه‌برداری و صدور اسناد تک‌برگ با هدف اجرای سیاست‌های کلان سازمان امور اراضی کشور و ساماندهی وضعیت مالکیت زمین‌های کشاورزی با جدیت در دستور کار قرار گرفت و اکنون شاهد پیشرفت ۸۶ درصدی این طرح در استان هستیم.

وی با تأکید بر اهمیت این اقدام در کاهش پرونده‌های قضایی افزود: یکی از چالش‌های دیرینه کشاورزان و بهره‌برداران، نبود سند رسمی و چالش‌های ناشی از تداخلات اراضی بوده است که با صدور این اسناد، مالکیت‌ها رسمیت یافته و از بسیاری از اختلافات ملکی، به‌ویژه در مناطق روستایی، پیشگیری خواهد شد.

کردعلیوند تصریح کرد: با اخذ سند تک‌برگ، کشاورزان می‌توانند از مزایای قانونی متعددی از جمله امکان دریافت تسهیلات بانکی، سهولت در انتقال قانونی ملک و همچنین امنیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: این اسناد همچنین نقش مؤثری در جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیر مجاز ایفا می‌کند، چون محدودیت‌ها و کاربری اراضی به صورت دقیق در آنها لحاظ شده است.

کردعلیوند با بیان اینکه این روند تا صدور سند برای تمامی اراضی باقی‌مانده با شتاب ادامه خواهد یافت از کشاورزان و بهره‌برداران خواست با مراجعه به مدیریت‌های جهاد کشاورزی و امور اراضی شهرستان‌های تابعه، برای تکمیل پرونده‌های خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی خط قرمز جهاد کشاورزی استان است و صدور این اسناد رسمی، ابزار نظارتی دقیق‌تری را در اختیار سازمان قرار می‌دهد تا با پایش هوشمند اراضی، از خرد شدن بی‌رویه زمین‌ها و ساخت‌وساز‌های غیر مجاز در زمین‌های حاصلخیز جلوگیری کند.