سخنگوی آتش‌نشانی مشهد، از حادثه منجر به فوت مقنی در روستای عارفی مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی آتش‌نشانی مشهد گفت: این حادثه ساعت ۹:۵۰ امروز ۲۱ مهرماه در روستای عارفی، رخ داده است. بر اساس اعلام اولیه فرماندهی، حادثه سقوط فرد در چاه گزارش شد که بعدتر مشخص گردید فرد فوت شده مشغول کندن چاه بوده است.

سرآتشیار معین رضا فرخنده افزود: این حادثه منجر به فوت مقنی ۴۰ ساله شد.

وی تصریح کرد: نیرو‌های نجات ایستگاه ۹ شهدا و نجات تخصصی ایستگاه ۲ بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات امداد و انتقال را انجام دادند. علت دقیق حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است