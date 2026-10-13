پرچم خونخواهی رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم در مدرسه شهید نواب صفوی همدان به اهتزاز درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم که با نوای روح‌بخش سرود ملی و شعار‌های ضداستکباری همراه بود، پرچم سرخ خونخواهی با عنوان یالثارات الحسین توسط دانش‌آموزان به اهتزاز درآمد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در این مراسم با اشاره به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی گفت: هولوکاست بهانه‌ای برای خونریزی و تجاوز این رژیم جعلی به سرزمین فلسطین است.

حجت الاسلام و المسلمین گرجی گفت: رژیم صهیونیستی با استفاده از این بهانه ساختگی، دهه‌هاست که جنایات خود را علیه مردم مظلوم فلسطین توجیه می‌کند و امروز نیز با حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا، به کشتار کودکان و زنان بی‌گناه ادامه می‌دهد.

او در واکنش به اظهارات بی‌پایه وزیر خارجه آمریکا گرجی علیه تاریخ کهن ایران، افزود: این اظهارات بی‌پایه و اساس نشان‌دهنده استیصال و ناآگاهی مقامات آمریکایی از تاریخ و تمدن غنی ایران است.

در پایان این مراسم، دانش‌آموزان با سردادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، خواستار انتقام از عاملان شهادت رهبر شهید و شهدای دو جنگ تحمیلی شدند.