دانش‌آموزان مرکز آموزش اسلامی کراچی پاکستان با برگزاری تجمعی نمادین در حمایت از مردم یمن، پایان محاصره این کشور، ارسال کمک‌های بشردوستانه و برقراری صلح و امنیت در منطقه را خواستار شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ دانش‌آموزان این مرکز با در دست داشتن پلاکارد‌ها و پرچم‌های پاکستان، فلسطین و یمن، همبستگی خود را با مردم یمن به ویژه کودکان این کشور اعلام کردند و خواستار پایان دادن به رنج‌های ناشی از جنگ و محاصره شدند.

این برنامه با هدف تقویت روحیه همدردی، مسئولیت پذیری اجتماعی و حمایت از مظلومان برگزار شد، در بخش آموزشی این برنامه معلمان با اشاره به سخنی از امام علی (ع) درباره ضرورت مقابله با ظلم و حمایت از مظلومان، اهمیت این ارزش‌های اخلاقی را برای دانش‌آموزان تشریح کردند.

دانش‌آموزان همچنین با انجام فعالیت‌های آموزشی و هنری از جمله تهیه کاردستی، رنگ آمیزی پرچم‌ها و نگارش پیام‌های صلح با مفاهیم همدلی و کمک به آسیب‌دیدگان جنگ آشنا شدند.

آنان در ادامه با برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز در محوطه مرکز، شعار‌هایی در حمایت از کودکان یمنی و ضرورت پایان محاصره سر دادند.

این برنامه با دعا برای حفاظت از کودکان یمن، فلسطین و دیگر مناطق درگیر جنگ و برقراری صلح و آرامش در منطقه به پایان رسید.