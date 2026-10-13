دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از رونمایی برنامه ارتقای فرهنگ شهروندی با محوریت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که رونمایی از این برنامه، زمینه‌ساز فصل تازه‌ای در بهبود زندگی اجتماعی در شهر‌ها و روستا‌های کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هشتصد و شصتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور، صبح امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، با دبیری قادر آشنا و حضور اعضای شورا برگزار شد. در این جلسه، برنامه ارتقای فرهنگ دینداری نوجوانان بررسی و از برنامه ارتقای فرهنگ شهروندی با محوریت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور رونمایی شد.

در بخش نخست جلسه، برنامه ارتقای فرهنگ دینداری نوجوانان با محوریت وزارت آموزش‌وپرورش مورد بررسی قرار گرفت. این برنامه با هدف تقویت ابعاد مختلف دینداری در گروه سنی ۱۱ تا ۱۵ سال طراحی شده و بر بهره‌گیری از مطالعات پژوهشی، ارزیابی مستمر و پایش پنج‌ساله تأکید دارد.

در این برنامه، شش مسئله راهبردی شناسایی شده و برای پیگیری و اجرای اقدامات مرتبط، هفت کمیته تخصصی پیش‌بینی شده است. بهره‌گیری از ظرفیت روحانیون، معلمان و مربیان، خانواده‌ها، فعالان نوجوان، هنر و رسانه، فضای مجازی، کنشگران تربیتی و مجموعه‌های استانی از جمله محور‌های مورد توجه در این طرح است.

برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی، برنامه‌های مناسبتی، گفت‌و‌گو‌های دینی، تقویت پیوند نوجوانان با مسجد و توجه به موضوعاتی همچون نماز و عفاف نیز در زمره فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده قرار دارد.

در ادامه جلسه، برنامه ارتقای فرهنگ شهروندی با محوریت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور رونمایی شد. این برنامه با هدف ترویج سبک زندگی مناسب، ارتقای آگاهی از حقوق و مسئولیت‌های شهروندی و تقویت همدلی و انسجام اجتماعی، بر بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت شهری و روستایی در شهر‌ها و روستا‌های کشور تأکید دارد.

قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، فرهنگ شهروندی را یکی از چهار مسئله کلیدی مورد توجه شورای فرهنگ عمومی برشمرد.

وی مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری، اخلاق شهروندی و تعلق مکانی را چهار محور اصلی فرهنگ شهروندی دانست و بر ضرورت پیگیری منسجم این موضوع تأکید کرد.

آشنا با اشاره به ظرفیت‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای هدایت و اجرای برنامه‌های مرتبط با فرهنگ شهروندی، ابراز امیدواری کرد رونمایی از این برنامه زمینه‌ساز فصل تازه‌ای در تقویت همدلی، مسئولیت‌پذیری و بهبود زندگی اجتماعی در شهر‌ها و روستا‌های کشور باشد.

در حاشیه هشتصد و شصتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مسجد‌محور و تقویت مشارکت اجتماعی در محلات به امضا رسید.

حجت‌الاسلام علی ملانوری، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، با اشاره به ظرفیت گسترده مساجد در سراسر کشور، بر نقش آنها در تقویت انسجام اجتماعی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی محله‌محور تأکید کرد.

وی با اشاره به وجود حدود ۸۰ هزار مسجد در کشور، ظرفیت امامان جماعت، پایگاه‌های بسیج و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را بستری ارزشمند برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانست.

هم‌افزایی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی محلات؛ تقویت معارف دینی، قرآن کریم و فرهنگ اهل‌بیت (ع)؛ شناسایی، آموزش و به‌کارگیری استعداد‌های جوانان؛ برگزاری رویداد‌های مشترک و اجرای برنامه‌های «مسجد، کانون نشاط» با تأکید بر غنی‌سازی اوقات فراغت، به‌ویژه در فصل تابستان؛ تولید آثار هنری با هدف تقویت روحیه جمعی، نشاط اجتماعی و هویت ملی و دینی؛ حمایت از خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و مهارت‌آموزی؛ ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و فرهنگ شهروندی؛ و بهره‌گیری متقابل از ظرفیت‌های دو مجموعه، از محور‌های اصلی این تفاهم‌نامه است.