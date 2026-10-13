به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیت‌الله سیدمحمود طالقانی از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ معاصر ایران است که زندگی او با مبارزه علیه استبداد و استعمار، فعالیت‌های دینی و فرهنگی، همراهی با نهضت ملی شدن نفت و نقش‌آفرینی در جریان انقلاب اسلامی پیوند خورده است. او همچنین نخستین رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود و در سال‌های فعالیت خود، به‌ویژه در ارتباط با نسل جوان، جایگاهی اثرگذار داشت.

کتاب «زندگی آیت‌الله سیدمحمود طالقانی» تلاش می‌کند تصویری از این شخصیت تاریخی ارائه دهد که از شرح صرف رویداد‌ها فراتر برود و مخاطب را با فضای اجتماعی و سیاسی دوران زندگی او آشنا کند. روایت کتاب از ریشه‌های خانوادگی و دوران کودکی طالقانی در روستای گلیرد طالقان آغاز می‌شود و مسیر رشد علمی و شکل‌گیری شخصیت او را دنبال می‌کند. حضور در فضای سیاسی و اجتماعی تهران، مواجهه با حکومت پهلوی، سال‌های مبارزه و زندان و نقش‌آفرینی در تحولات منتهی به انقلاب اسلامی، از جمله محور‌های این زندگی‌نامه است.

یکی از ویژگی‌های این اثر، توجه به پیوند میان شخصیت فردی و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی آیت‌الله طالقانی است. کتاب می‌کوشد در کنار معرفی جایگاه علمی و دینی او، مخاطب را با دغدغه‌های اجتماعی، روحیه مبارزه‌جویی و تلاش‌هایش برای تحقق عدالت و آزادی نیز آشنا کند.

کتاب «زندگی آیت‌الله سیدمحمود طالقانی» در ۱۲۷ صفحه، در انتشارات روایت فتح منتشر شد.