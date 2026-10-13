به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، عباس حسن‌پور با اعلام این خبر گفت: عملیات پاکسازی و جمع‌آوری گیاه مهاجم سنبل آبی در محدوده زیر پل موقت نهنگ‌روگا بندرانزلی ، روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ ، با استفاده از بیل مکانیکی شناور بومی‌سازی‌شده انجام شد.

وی افزود : این عملیات با هدف جمع‌آوری و مهار گسترش سنبل آبی در این محدوده آبی و کمک به بهبود شرایط زیست‌محیطی مسیر آبی نهنگ‌روگا اجرا شد.

رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های محیط زیست گیلان، با اشاره به اهمیت استفاده از تجهیزات متناسب با شرایط تالابی و آبی گفت: به‌کارگیری بیل مکانیکی شناور ، امکان دسترسی به محدوده‌های آبی و انجام عملیات پاکسازی را تسهیل می‌کند و می‌تواند در مدیریت و کنترل گسترش این گیاه مهاجم نقش مؤثری داشته باشد.

عباس حسن‌پور همچنین بر اهمیت تداوم اقدامات کنترلی و پاکسازی سنبل آبی به‌منظور کاهش آثار زیان‌بار این گونه مهاجم بر زیست‌بوم‌های آبی و حفظ کارکرد‌های طبیعی تالاب‌ها تأکید کرد.