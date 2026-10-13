سخنگوی وزارت امور خارجه چین با انتقاد از بدعهدی‌های آمریکا، از واشنگتن خواست از ارسال پیام‌های نادرست به نیرو‌های جدایی‌طلب تایوان خودداری کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ مائونینگ، روز سه‌شنبه در نشست خبری این وزارتخانه، از آمریکا خواست به حمایت از جریان‌های استقلال‌طلب تایوان پایان دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین از آمریکا خواست به اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک چین و آمریکا پایبند بماند، مسئله تایوان را با احتیاط مدیریت کند و برای حفظ روابط دوجانبه و صلح و ثبات منطقه، اقدامات عملی انجام دهد.

مائونینگ در واکنش به موضع‌گیری واشنگتن درباره تحریم دو مقام آمریکای لاتین به دلیل ارتباط با جدایی طلبان تایوان، از آمریکا خواست از ارسال پیام‌های نادرست به جریان‌های استقلال‌طلب این جزیره خودداری کند.

درحالیکه پکن که روز گذشته دو مقام پاراگوئه و بلیز را به دلیل حمایت از جدایی‌طلبان تایوان تحریم کرد، وزارت امور خارجه آمریکا با انتقاد از اقدام پکن علیه وزیران دو کشور آمریکای لاتین، مدعی شد، چین نباید کشور‌های دیگر را به دلیل تصمیم‌های مستقل سیاسی‌شان تحت فشار قرار دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به مواضع آمریکایی‌ها در این باره اعلام کرد: برقراری ارتباط با مقام‌های تایوان و حمایت از جریان‌های استقلال‌طلب را دخالت در امور داخلی چین می‌داند و تأکید کرد تایوان بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک این کشور است.

با وجود سفر سه هفته قبل رئیس‌جمهور چین به آمریکا و توافقات انجام شده میان سران دو کشور، موضع‌گیری‌های اخیر آمریکا در قبال تایوان، پکن را به این باور رسانده که توافق‌های دیپلماتیک، لزوماً به تغییر رفتار واشنگتن منجر نمی‌شود.