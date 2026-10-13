به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست قصرشیرین گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره شکار غیرمجاز در محدوده پناهگاه حیات وحش زله‌زرد، مأموران محیط زیست شهرستان با هماهنگی محیط‌بانان پاسگاه جیران و پشتیبانی نیروی انتظامی، سه متخلف را شناسایی کردند.

پژمان فتاح‌پور افزود: در بازرسی از این افراد، لاشه ۲ رأس گراز وحشی و ۶ قلاده سگ شکاری زنده کشف و ادوات و خودروی مورد استفاده آنان نیز توقیف شد.

وی با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی پناهگاه حیات وحش زله‌زرد گفت: این منطقه به دلیل برخورداری از تنوع زیستی و زیستگاه‌های طبیعی ارزشمند، از مناطق حساس اکوسیستم شهرستان محسوب می‌شود و شکار غیرمجاز می‌تواند جمعیت گونه‌های حیات وحش و تعادل طبیعی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: استفاده از سگ‌های شکاری علاوه بر تسهیل شکار، موجب ایجاد استرس در حیات وحش و آسیب به زیستگاه‌های طبیعی می‌شود و با این‌گونه تخلفات با جدیت برخورد خواهد شد.