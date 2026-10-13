مستند‌های «به اوج می‌اندیشیم»، «مدرس وارسته»، «سیاره پلاستیک»، و فیلم‌های سینمایی «آواز تهران»، «تیام»، «پایان بازی»، «ارتش دزدان»، «شیدا» و «سرآشپز هتل»، از شبکه‌های مستند، قرآن و نمایش پخش می‌شود.

نگاهی به چند مستند و فیلم از قاب تلویزیون

نگاهی به چند مستند و فیلم از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه مستند علمی «به اوج می‌اندیشیم» با معرفی دستاورد‌ها و فعالیت‌های پژوهشگران، نخبگان و نوآوران کشور، ظرفیت‌های علمی و فناورانه ایران و تلاش دانش‌پژوهان برای رفع نیاز‌های کشور، امشب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۵ بازپخش می شود.

این مجموعه مستند، روایتگر تلاش دانش‌پژوهانی است که با تکیه بر دانش، پژوهش و نوآوری، در مسیر پاسخ‌گویی به نیاز‌های کشور و دستیابی به دستاورد‌های علمی گام برمی‌دارند.

مستند «مدرس وارسته» با هدف بازخوانی زندگی علمی و معنوی آیت‌الله حاج شیخ هاشم مدرس قزوینی و روایت خاطرات شاگردان این عالم برجسته، از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

آیت‌الله هاشم مدرس قزوینی در سال ۱۲۷۰ شمسی در روستای قلعه هاشم‌خان قزوین و در خانواده‌ای کشاورز دیده به جهان گشود. وی پس از فراگیری مقدمات علوم دینی و ادبیات در زادگاه خود، برای تکمیل دانش حوزوی راهی حوزه‌های علمیه اصفهان و نجف اشرف شد و در ادامه، سال‌های پایانی عمر خود را در مشهد گذراند.

این عالم دینی در دوران تدریس و فعالیت علمی خود، شاگردان برجسته‌ای تربیت کرد که که هر یک در عرصه‌های علمی، دینی و فرهنگی نقش‌آفرین شدند.

آیت‌الله هاشم مدرس قزوینی در ۲۲ مهر ۱۳۳۹ شمسی، دار فانی را وداع گفت و پیکر او در رواق دارالضیافه حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

مستند «مدرس وارسته»، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «فریدون عمویی» امشب ساعت ۲۴ بامداد پخش می‌شود.

مستند «سیاره پلاستیک» در گونه حیط زیست محصول آمریکا در سال ۲۰۲۳، امروز از شبکه مستند پخش می‌شود.

این اثر اولین فیلم مستند بلند در نوع خود است که راه‌حل‌ها و فناوری‌هایی را که در جهان امروز برای مبارزه و در نهایت حل بحران پلاستیکی که جهان ما با آن مواجه است، پوشش می‌دهد.

مستند «سیاره پلاستیک» ساعت ۱۶:۰۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۰:۳۰ بازپخش می شود.

فیلم سینمایی «آواز تهران» به کارگردانی کامران قدکچیان و تهیه کنندگی یدالله شهیدی، امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده سات: رحمان مهاجر شهرستانی، در تهران با فریدون که کارش قاچاق فیلم‌های ویدیویی است آشنا می‌شود. فریدون که ناراحتی قلبی دارد، از اشتیاق رحمان برای جستجوی شغلی مناسب و همچنین از سادگی اش سواستفاده می‌کند و...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان ابوالفضل پورعرب، بیژن امکانیان، فریبا کوثری، چنگیز وثوقی، منوچهر حامدی و جهانگیر فروهر را نام برد.

شبکه نمایش سیما در آستانه روز جهانی نابینایان، چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ مهر، با پخش فیلم سینمایی «تیام» و چهار فیلم با قابلیت شرح صحنه، به موضوع نابینایان و گسترش دسترسی مخاطبان نابینا و کم‌بینا به آثار سینمایی می پردازد.

این شبکه چهارشنبه ۲۲ مهر، ساعت ۲۱، فیلم سینمایی «تیام» به کارگردانی امیرحسین عنایتی را پخش می کند، فیلمی که روایت آن با تلاش دختری برای کمک به مادر نابینایش گره خورده است.

در خلاصه داستان «تیام» آمده است: دختری به نام تیام در تلاش است تا با رساندن دارو به مادر نابینایش، ایلماه، به او کمک کند و…

بهنوش بختیاری، مارال خدادادی، نگین حسینی، داراب آقاسی‌زاده، ندا ممتازبهاری، اشکان حاج‌حسنی، محسن سبزمنش، هلن جوکار، نرگس خسروانی، گلتاج حاجی‌پور، جواد افشار، سام بختیاری، پوریا اسماعیلی، عقیل گودرزی و جمعی از بازیگران محلی در این فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در ادامه این برنامه و همزمان با روز جهانی نابینایان، پنجشنبه ۲۳ مهر، چهار فیلم سینمایی در باکس‌های اصلی پخش شبکه نمایش با قابلیت شرح صحنه روی آنتن می‌روند.

فیلم «پایان بازی» محصول چین در سال ۲۰۲۱ که توسط ژیائوژی رائو کارگردانی شده است، پنج شنبه ساعت ۱۷ پخش می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان اندی لاو، یانگ ژیائو، رجینا وان، جیایین لی و ژیائولی هوانگ را نام برد.

داستان این فیلم مهیج از آنجایی آغاز می‌شود که یک آدمکش حرفه‌ای، حافظه اش را از دست می‌دهد و بازیگری ناموفق هویتش را با او عوض می‌کند...

فیلم «ارتش دزدان» محصول آلمان در سال ۲۰۲۱ که توسط ماتیاس شوایگهوفر کارگردانی شده، پنج شنبه ساعت ۱۹ تماشایی می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان ماتیاس شوایگهوفر، ناتالی امانوئل، روبی او فی، استوارت مارتین، جاناتان کوهن و نائومی ناکای را نام برد.

داستان این فیلم جذاب و مهیج، قبل از وقایع ارتش مردگان، در مراحل آغازین رستاخیز زامبی‌ها اتفاق می‌افتد؛ هنگامیکه «لودویگ دیتر» آلمانی استخدام می‌شود تا همراه با گروهی جنایتکار، سرقتی مخفی و بزرگ را انجام دهند و...

در ساعت ۲۱، فیلم سینمایی «شیدا» به کارگردانی کمال تبریزی پخش خواهد شد. این فیلم با بازی لیلا حاتمی و پارسا پیروزفر، روایتگر شکل‌گیری پیوندی عاطفی میان شیدا، پرستاری در یک بیمارستان صحرایی، و فرهاد، رزمنده مجروحی است که در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی به‌طور موقت بینایی خود را از دست داده است.

همچنین فیلم سینمایی جدید «سرآشپز هتل»، محصول سال ۲۰۲۴ ژاپن و انگلیس، ساعت ۲۳ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سرآشپز مشهور ژاپنی، اوبانا، رستورانی در پاریس افتتاح می‌کند و به دنبال سومین ستاره میشلن است. او به عنوان یک فرد خارجی، در تهیه مواد اولیه با چالش‌هایی رو‌به‌رو می‌شود. تنش‌ها با کارکنان بر سر منوی بلندپروازانه افزایش می‌یابد.

شرح صحنه با توصیف عناصر بصری، حرکات شخصیت‌ها و جزئیات مهم روایت، به مخاطبان نابینا و کم‌بینا کمک می‌کند ارتباط کامل‌تری با داستان و فضای آثار سینمایی برقرار کنند.