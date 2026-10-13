به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، معاون فرهنگی کمیته امداد مازندران از پذیرش ۱۷۵ نفر از دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد در دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: دانش‌آموزان مورد حمایت این نهاد در کنکور امسال موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

اسماعیل آرامجان با اشاره به نتایج کنکور سراسری امسال اظهار کرد: از مجموع ۳۷۰ دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد که شرایط انتخاب رشته را کسب کردند، ۱۷۵ نفر در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدند.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد مازندران در رقابت علمی کنکور نیز عملکرد قابل توجهی داشتند، افزود: در کنکور امسال، ۲ نفر از این دانش‌آموزان رتبه زیر ۱۰۰، تعداد ۱۱ نفر رتبه زیر ۵۰۰، ۲۰ نفر رتبه زیر یک‌هزار و ۹۰ نفر رتبه زیر ۵ هزار را کسب کردند.

معاون فرهنگی کمیته امداد مازندران با تأکید بر نقش حمایت‌های آموزشی در ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: این نهاد با ارائه خدماتی از جمله برگزاری کلاس‌های آمادگی کنکور، مشاوره تحصیلی و راهنمایی در انتخاب رشته، زمینه لازم را برای شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان تحت حمایت فراهم می‌کند.

آرامجان با اشاره به تداوم برنامه‌های فرهنگی و آموزشی کمیته امداد استان، گفت: حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان مستعد و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای ادامه تحصیل آنان، از جمله برنامه‌های این نهاد در مسیر توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت است.

معاون فرهنگی کمیته امداد مازندران با بیان اینکه ۱۷۰۰ دانشجو و ۲۱هزار دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد مازندران هستند و از خدمات این نهاد بهره‌مند می‌شوند گفت: در سالجاری تحصیلی ۱۲ دانش آموز تحت حمایت در استان در مدارس سمپاد و ۶۵ دانش آموز در مدارس نمونه دولتی قبول شدند.