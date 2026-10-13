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نمایشهای «تنهایی هانا» و «تولدی در خاکستر» به کارگردانی مرتضی قائدپور و کاظم ارجمندنیا از استان بوشهر به هفتمین جشنواره سراسری نمایشهای خیابانی تبریزیم راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدحسین زندویان اظهار کرد: این ۲ اثر نمایشی در بخش مسابقه هفتمین جشنواره سراسری نمایشهای خیابانی تبریزیم حضور خواهند داشت.
وی افزود: این جشنواره با هدف حمایت از هنرمندان، ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش هنرهای نمایشی و همزمان با هفته کودک برگزار میشود.
زندویان ادامه داد: هفتمین جشنواره سراسری نمایشهای خیابانی و فضای باز تبریزیم با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» و با هدف فراهم کردن فضایی فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان و ترویج مفاهیم مقاومت و ایستادگی برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، این رویداد هنری از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه در شهر تبریز برگزار میشود و دانشآموزان از جمله مخاطبان اصلی اجراهای آن هستند.
آیین گشایش جشنواره از امروز ۲۱ مهرماه در سالن همایشهای بینالمللی شهریار خاوران آغاز شده و اجراهای آن تا ۲۵ مهرماه در عمارت کلاهفرنگی تبریز ادامه خواهد داشت.