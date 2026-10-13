به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدحسین زندویان اظهار کرد: این ۲ اثر نمایشی در بخش مسابقه هفتمین جشنواره سراسری نمایش‌های خیابانی تبریزیم حضور خواهند داشت.

وی افزود: این جشنواره با هدف حمایت از هنرمندان، ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش هنرهای نمایشی و همزمان با هفته کودک برگزار می‌شود.

زندویان ادامه داد: هفتمین جشنواره سراسری نمایش‌های خیابانی و فضای باز تبریزیم با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» و با هدف فراهم کردن فضایی فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان و ترویج مفاهیم مقاومت و ایستادگی برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، این رویداد هنری از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه در شهر تبریز برگزار می‌شود و دانش‌آموزان از جمله مخاطبان اصلی اجراهای آن هستند.

آیین گشایش جشنواره از امروز ۲۱ مهرماه در سالن همایش‌های بین‌المللی شهریار خاوران آغاز شده و اجراهای آن تا ۲۵ مهرماه در عمارت کلاه‌فرنگی تبریز ادامه خواهد داشت.