سرقت از منازل سرقت از منازل سرقت از منازل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ خدایی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: یکی از زیرشاخه هایی که اخیرا با پیگیری پلیس تصویب و آیین نامه اجرایی آن در حال ابلاغ است، رعایت الزامات در ساخت واحدهای مسکونی برای پیشگیری از سرقت است. ساز و کار آن فراهم شده، آیین نامه آن نوشته و به تصویب هیئت وزیران رسیده است، در حال ورود به فاز اجرایی است و می‌تواند برای واحدهای مسکونی که در آینده ساخته می‌شوند حتی واحدهای تجاری استفاده شود.



وی افزود: همه استانداردهایی که بر اساس نظر متخصصان پلیس می‌تواند در پیشگیری از سرقت موثر باشد، در آن دیده و الزام شده، بدون این الزامات پروانه پایان کار صادر نمی شود.

سرهنگ خدایی با تاکید بر اینکه منزل اصلا محل نگهداری اموال با ارزش بخصوص طلا، جواهرات، ارز‌های خارجی، سکه در سطح زیاد نیست گفت: طلا و اموال با ارزش باید در صندوق امانات بانک نگهداری شود و اگر در منزل اموالی هم وجود دارد حداقل یکی دو نفر از اعضای خانواده باید حضور داشته باشند. نکات دیگر هم در این رابطه موثر است مانند استفاده از قفل‌های ایمن، استفاده از سیستم آژیر و دزدگیر، نصب نرده‌های ایمن و محافظ که باید این نکات رعایت شود.

وی ادامه داد: همکاران ما در اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران ویژه مبارزه با سرقت‌های منزل موفق شدند یک باند چهار نفره از سارقین منزل را دستگیر کنند که با استفاده از خودرو‌های سرقتی یا پلاک‌های سرقتی اقدام به سرقت منزل شهروندان می‌کردند.

وی افزود: سارقان غالبا در ساعت ۵ و ۶ غروب تا ۷ و ۸ شب، ساعتی که به هر حال سر و صدا زیادتر است و بخشی از شهروندان از منزل خارج میشوند و خریدی یا کاری دارند، مرتکب سرقت می‌شدند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه ابزار و لوازمی که از این نفرات و از اعضای این باند کشف شده نشان میدهد که به صورت حرفه‌ای در این کار فعالیت داشتند، تصریح کرد: چند فقره از سرقت‌هایی که انجام دادند بر اساس دلایل و مستنداتی که از صحنه جرم به دست آمده، ثابت و اقرار شده، اما تحقیقات از این افراد همچنان ادامه دارد.

خدایی با اشاره به فعلیت این سارقان با پلاک جعلی، گفت: این افراد پلاک‌های جعلی تهیه و روی خودرو نصب می‌کردند و با بی‌سیم با هم ارتباط داشتند. در سرقت‌ها نیز به تناسب فعالیت مجرمانه که داشتند ابزار خاصی را طراحی می‌کردند.

به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، دو نفر از این ۴ سارق، دارای سابقه قبلی هستند. شرایط پرونده و متهمین و اموالی که کشف شده قطعاً در آینده تعداد شاکی‌ها را بیشتر خواهد کرد.

وی درباره روش سرقت این باند گفت: سارقان با استفاده از شاه کلید بدون تخریب، قفل در منازل را باز و سرقت می‌کردند.