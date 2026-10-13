به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، یک تیم گروگانگیر که در روز گذشته اقدام به ربایش یکی از مهندسین پروژه های عمرانی در غرب زاهدان کرده بود و قصد انتقالش به یکی از کشورهای همسایه داشت، اما رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در منطقه کورین زاهدان این تیم را شناسایی و متلاشی کردند. در این عملیات تعداد ۵ نفر از آنان به هلاکت رسیدند و فرد گروگان هم از چنگال ربایندگان رها شد.

در جریان این درگیری یک نفر از رزمندگان اسلام نیز به شهادت رسید اما درگیری با سایر عناصر باقیمانده ادامه دارد و اخبار تکمیلی نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان را خط قرمز نیروهای امنیتی دانسته و به تیم های تروریستی اعلام کرده: در زمان مناسب به سراغ آنها خواهد رفت و از هیچ تلاشی برای انتقام خون شهدا دریغ نخواهد کرد.