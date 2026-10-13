بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآن و مفاهیم قرآنی سازمان زندان‌ها با حضور ۷ هزار نفر از کارکنان، مددجویان و سربازان وظیفه و معرفی ۱۳۴ برگزیده در قم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآن و مفاهیم قرآنی سازمان زندان‌ها در قم گفت: ۷ هزار نفر از کارکنان، مددجویان و سربازان وظیفه در این دوره از رقابت‌ها شرکت کردند.

حیدر آسیابی با اشاره به برگزاری مسابقات در ۱۳ رشته حفظ کل و اجزای قرآن کریم افزود: در پایان این رقابت‌ها، ۱۳۴ نفر از برگزیدگان معرفی و تجلیل شدند.

بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآن و مفاهیم قرآنی سازمان زندان‌ها با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش فعالیت‌های دینی در میان کارکنان، مددجویان و سربازان وظیفه برگزار شد.