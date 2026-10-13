معاون بهره‌برداری فاضلاب آبفا منطقه بندرماهشهر استان خوزستان از نصب و راه‌اندازی پمپ ۱۰ اینچ در ایستگاه اسکروپمپ این شهرستان با هدف تقویت توان انتقال فاضلاب و افزایش آمادگی شبکه در شرایط افزایش بار ورودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن آقاجری اظهار کرد: پمپ ۱۰ اینچ با تلاش نیرو‌های بهره‌برداری در ایستگاه اسکروپمپ بندرماهشهر نصب و راه‌اندازی شد تا ظرفیت پمپاژ و توان عملیاتی این تأسیسات افزایش یابد.

وی افزود: تقویت ظرفیت پمپاژ امکان انتقال مؤثرتر جریان فاضلاب را فراهم می‌کند و در شرایط افزایش ورودی به شبکه می‌تواند به کاهش فشار بر تأسیسات جلوگیری از اختلال در روند انتقال و کاهش احتمال پس‌زدگی فاضلاب کمک کند.

آقاجری با اشاره به اهمیت آمادگی تأسیسات فاضلاب در فصل بارندگی تصریح کرد: افزایش توان تجهیزات پمپاژ و آماده‌به‌کاری ایستگاه‌ها از اقدامات مؤثر برای مدیریت شرایط اوج جریان و ارتقای پایداری شبکه فاضلاب است.

معاون بهره‌برداری فاضلاب آبفا منطقه بندرماهشهر در پایان تلاش نیرو‌های بهره‌برداری را در نگهداری و تقویت تجهیزات عملیاتی مهم دانست و بر تداوم اقدامات فنی برای بهبود عملکرد تأسیسات و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید کرد.