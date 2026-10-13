کاهش ۵۰ درصدی فوتیهای ناشی از تصادفات خودروهای شوتی در خراسان جنوبی
فوتیهای ناشی از تصادفات خودروهای شوتی از ابتدای امسال در خراسان جنوبی ۵۰ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
رییس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی در کمیسیون هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳ نفر در اثر تصادفات ناشی از خودروهای شوتی در استان جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۵۰ درصدی را نشان میدهد.
سرهنگ دهقان افزود: با توجه به تشدید برخوردها با خوروهای شوتی از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۹۱ درصد و تصادفات نیز ۸۵ درصد کاهش داشته است.
وی همچنین از کشف دو میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت از ابتدای سال تاکنون خبر داد وگفت: با توقیف ۷۸ دستگاه اتوبوس در این مدت بیش از ۱۲۰هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.
رییس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی افزود: از ابتدای امسال بالغ بر یک همت نیز ارزش کل کالاهای قاچاق کشف شده بوده است که در این رابطه ۳هزار و ۵۰۰ پرونده تشکیل و بیش از دو هزار و ۶۰۰ نفر هم دستگیر شدهاند.
سرهنگ دهقان گفت: مواد خوراکی، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو از جمله کالاهای مکشوفه است.
شرافتی راد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی هم در این جلسه با تاکید بر رصد و نظارت جدی بر ورودیها و خروجیهای استان برای مبارزه با هرگونه قاچاق گفت: از زمان اجرای طرح شارژ سوخت آزاد به کارت خود شهروندان در استان شاهد کاهش هشت درصدی مصرف سوخت به میزان سه میلیون لیتر در سطح استان و تسهیل روند سوخت در جایگاهها بودهایم.