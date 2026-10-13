

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی در کمیسیون هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳ نفر در اثر تصادفات ناشی از خودرو‌های شوتی در استان جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

سرهنگ دهقان افزود: با توجه به تشدید برخورد‌ها با خورو‌های شوتی از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۹۱ درصد و تصادفات نیز ۸۵ درصد کاهش داشته است.

وی همچنین از کشف دو میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت از ابتدای سال تاکنون خبر داد و‌گفت: با توقیف ۷۸ دستگاه اتوبوس در این مدت بیش از ۱۲۰هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

رییس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی افزود: از ابتدای امسال بالغ بر یک همت نیز ارزش کل کالا‌های قاچاق کشف شده بوده است که در این رابطه ۳هزار و ۵۰۰ پرونده تشکیل و بیش از دو هزار و ۶۰۰ نفر هم دستگیر شده‌اند.

سرهنگ دهقان گفت: مواد خوراکی، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو از جمله کالا‌های مکشوفه است.

شرافتی راد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی هم در این جلسه با تاکید بر رصد و نظارت جدی بر ورودی‌ها و خروجی‌های استان برای مبارزه با هرگونه قاچاق گفت: از زمان اجرای طرح شارژ سوخت آزاد به کارت خود شهروندان در استان شاهد کاهش هشت درصدی مصرف سوخت به میزان سه میلیون لیتر در سطح استان و تسهیل روند سوخت در جایگاه‌ها بوده‌ایم.