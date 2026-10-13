به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسن دوشنگی دبیر هیأت جودو خراسان رضوی با اشاره به آغاز اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان جودو، گفت: از میان حدود ۱۲ ورزشکار دعوت‌ شده از سراسر کشور به اردوی تیم ملی جودو، چهار سهمیه به جودوکاران خراسان رضوی اختصاص یافته است و محمدپوریا بنائیان، امیرحسین شهیدی، محمدحسین یاقوتی و الیاس پرهیزگار از جمله جودوکاران شایسته استان هستند.