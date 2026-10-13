به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این عملیات با حضور عوامل جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و شهرداری منطقه یک اسلامشهر انجام شد. موارد تخریب شده شامل دیوارکشی، تفکیک، فونداسیون، بنا، سازه، محوطه‌سازی و پی‌کنی بوده است که همگی بدون مجوز قانونی در اراضی کشاورزی احداث شده بودند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر تأکید کرد که تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، یکی از عوامل اصلی کاهش زمین‌های زراعی و تهدید امنیت غذایی کشور است و ساخت‌وسازهای غیرقانونی علاوه بر خارج کردن زمین‌ها از چرخه تولید، مشکلات اجتماعی و حقوقی متعددی را به همراه دارد.

به گفته مسئولان، اگرچه برخورد قهری با این پدیده هزینه‌بر است، اما تنها راه موثر برای حفاظت از باقی‌مانده زمین‌های کشاورزی و جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرقانونی است.