با هدف تربیت کادر علمی و فرهنگی از بین طلاب مازندرانی و تسلط آنان به زبان کشور‌های هدف، امکان برقراری روابط فرهنگی و علمی در امور بین الملل فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیر حوزه‌های علمیه مازندران در مراسم آغاز دومین دوره آموزش زبان روسی حوزه‌های علمیه مازندران در مدرسه علمیه محمدیه قائم شهر گفت: یکی از برنامه‌های محوری مدیریت حوزه‌های علمیه مازندران، موضوع امور بین الملل است که با هدف گذاری برای ایجاد تعامل و ارتباط با کشور‌های همسایه دریای مازندران برگزار شده است.

حجت الاسلام اسماعیل زاده یکی از اقدامات و برنامه‌های ضروری در دیپلماسی فرهنگی را آموزش و فراگیری زبان دیگر کشور‌ها به ویژه کشور‌های همسایه اعلام کرد که با تربیت کادر علمی و فرهنگی از بین طلاب مازندرانی و تسلط آنان به زبان کشور‌های هدف، امکان برقراری روابط فرهنگی و علمی در امور بین الملل فراهم خواهد شد.

وی، وجود ۳۰۰ میلیون روسی زبان در کشور‌های حاشیه دریای مازندران را ظرفیت ارزشمند منطقه‌ای نام برد که آشنایی با زبان و فرهنگ و آداب این همسایگان در برقراری مراودات علمی و فرهنگی و گردشگری یک ضرورت اساسی است.

مدیر حوزه‌های علمیه مازندران ترویج فرهنگ غنی اسلام و مکتب اهل بیت را مهم‌ترین اهداف در عرصه دیپلماسی فرهنگی نام برد که با وجود مسلمانان روسی زبان در کشور‌های همسایه می‌توان از این طریق امکان مراودات و بهره مندی این ظرفیت‌ها در نشست‌های مشترک علمی و فرهنگی و دانشگاهی و شخصیت‌های علمی و رسانه‌ای فراهم کرد.

اسماعیل زاده یادآورشد: گام بعدی مدیریت حوزه‌های علمیه مازندران در این عرصه اخذ مجوز مدرسه بین الملل برای حوزه‌های علمیه استان است که تا پایان مهرماه درشهرستان بهشهر تاسیس خواهد شد.