به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این اثر ۱۰۶ صفحه‌ای با هدف ارائه آینده‌ای روشن، منظم و مستند از جامعه موعود و ابعاد گوناگون حکومت جهانی امام مهدی (عج) نوشته شده است. اثر حاضر سعی می‌کند فراتر از مباحث صرفا اعتقادی، شاخص‌های اصلی دولت حق و ویژگی‌های جامعه مهدوی را برای پژوهشگران و عموم علاقه‌مندان بیان کند.

کلیات این کتاب در سه فصل تنظیم شده و تلاش کرده است سیمایی جامع از اهداف و ویژگی‌های حکومت حضرت مهدی (عج) را به تصویر بکشد. در بخش‌های ابتدایی با عنوان «قائم کیست؟» به بیان جایگاه قائم در روایات پرداخته و با استناد به منابع روایی، به نقد و پاسخ‌گویی به دیدگاه‌ها و شبهات انحرافی نظیر ادعای عدم ولادت، وفات، عقیم بودن یا حلول روح ایشان می‌پردازد.

در ادامه به «اهداف حکومت امام (عج)» می‌پردازد و پنج هدف محوری را بر اساس آیات و روایات تشریح کرده است؛ و نیز در فصل پایانی با ارائه «تصاویری از حکومت امام مهدی (عج)» ابعاد گوناگون این حکومت الهی مانند یگانگی دولت و ملت، پیشرفت بی‌سابقه دانش، صلح و امنیت جهانی، سلامت عمومی و برتری امکانات آن نسبت به حکومت‌های گذشته ترسیم شده است.

نویسنده این کتاب، حاصل تلاش پژوهشی گروه فرهنگی آستان مقدس عباسی (العتبة العباسیة المقدسة) است؛ نهادی معرفتی که با هدف تولید و نشر آثار مستند در حوزه معارف اهل‌بیت (ع) فعالیت می‌کند. ترجمه این اثر نیز به قلم حجت‌الاسلام حسین عسگرلو انجام شده است.

کتاب «تصویری از حکومت امام مهدی (عج)» ترجمه‌ی حجت‌الاسلام حسین عسگرلو در ۱۰۶ صفحه و با قیمت ۲۵۰ هزارتومان توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شده است.



برشی از کتاب:

انسان فطرتا از افراد هم‌نوع خود بی‌نیازنیست و برای انجام وظایف زندگی و کسب معاش با وسایل درست و پاک و دور از فریب و نیرنگ، به انس و همکاری با آنان نیازمند است، و ازآنجاکه استعداد‌های مردم در توانایی‌های فکری و ظرفیت‌های بدنی و روحشی‌شان تفاوت دارد، در میان آنان با افراد گوناگون قوی و ضعیف و باهوش و کم‌هوش روبه‌رو هستیم.