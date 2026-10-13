هم‌زمان با بازدید اصحاب رسانه از شهرک ۵۶۰ هکتاری شهید رئیسی قم و با حضور مدیرعامل بانک مسکن کشور استاندار قم و مدیرعامل بانک مسکن کشور هزار و ۸۲۵ واحد مسکونی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این طرح واحدهای مسکونی در شهر قم ۲۹ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و بانک مسکن تأمین تسهیلات ۱۲ هزار و ۲۷۰ واحد را بر عهده دارد.

در نشست خبری مراسم افتتاح این طرح ، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن ، از آمادگی این بانک برای پذیرش عاملیت شبکه بانکی در تأمین مالی طرح‌های مسکن خبر داد.

وی پیشنهاد کرد منابع سایر بانک‌ها با محوریت بانک مسکن تجمیع شود تا روند تأمین مالی و تکمیل واحدهای باقی‌مانده شتاب بگیرد.

خورسندیان با اشاره به ناترازی نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن، هدایت منابع مالی بیشتر به این بانک را در پیشبرد طرح‌های مسکن مؤثر دانست.

مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد: قراردادهای نهضت ملی مسکن در استان قم برای ۲۱ هزار و ۶۴۳ واحد منعقد شده است که ۱۸ هزار و ۳۴۷ واحد آن دارای متولی و سایر واحدها خودمالک هستند.

وی افزود: تأمین مالی ۱۲ هزار و ۲۷۰ واحد در سایت شهید رئیسی بر عهده بانک مسکن است.

بر اساس آمار اعلام‌شده تا پایان شهریور، تسهیلات منعقدشده نهضت ملی مسکن در قم به ۱۳۳ هزار و ۵۷۶ میلیارد ریال رسیده که از این میزان، ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.

اکبر بهنام‌جو، استاندار قم هم در این نشست خبری با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۷ درصدی این طرح‌ها گفت: تلاش کارکنان بانک مسکن و همکاری مجموعه‌های اجرایی، زمینه‌ساز پیشرفت قابل توجه در بخش مسکن استان شده است.