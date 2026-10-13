به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم چهل و چهارمین سالگرد بزرگداشت مجاهد نستوه، عالم عامل و شهید محراب، آیت‌الله اشرفی اصفهانی فردا برگزار می‌گردد. این مراسم فردا چهارشنبه، ۲۲ مهر از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع حضرت امیرالمومنین (ع) تهران برگزار می‌شود. حضرت آیت‌الله اشرفی اصفهانی در مدّت نمایندگی امام خمینی در استان کرمانشاه دوبار مورد سوء قصد قرار گرفت و در ظهر جمعه ۲۳ مهر سال ۱۳۶۱ش در نماز جمعه مسجد جامع کرمانشاه به دست منافقین ترور شد. پیکر او پس از تشییع در کرمانشاه و خمینی شهر بنا به وصیتش در تخت فولاد اصفهان و در کنار سید ابوالحسن شمس‌آبادی به‌خاک سپرده شد.