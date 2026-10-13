معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از آمادگی استان برای برگزاری تمام‌الکترونیکی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا خبر داد و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات موردنیاز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ورمقانی در شورای اداری شهرستان سنندج با اشاره به پیش‌بینی یک‌هزار و ۲۵۳ شعبه اخذ رأی در استان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با تأمین امکانات و نیروی انسانی موردنیاز، همکاری لازم را با ستاد انتخابات داشته باشند تا فرایند برگزاری انتخابات به‌درستی انجام شود.

در ادامه این جلسه، امام جمعه سنندج انتخابات را نماد مردم‌سالاری دینی دانست و بر ضرورت انتخاب افراد شایسته برای مسئولیت‌های نمایندگی تأکید کرد.

ماموستا رستمی اظهار کرد: صداقت، امانت‌داری، درستکاری، آگاهی از مشکلات و دغدغه‌های مردم و تلاش برای رفع رنج‌ها و مشکلات جامعه، از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که نمایندگان باید از آن برخوردار باشند.

فرماندار سنندج نیز با تأکید بر ضرورت آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و پرشور گفت: تمامی دستگاه‌ها باید از ظرفیت‌ها و امکانات خود برای انجام مطلوب وظایف محوله استفاده کنند.

سجادی همچنین با اشاره به برگزاری همایش «جان‌فدایان» در بیست‌وهشتم ماه جاری، این همایش را فرصتی برای نمایش وحدت، اقتدار و عزت ایران اسلامی دانست و خواستار مشارکت دستگاه‌های اجرایی و تأمین امکانات و نیروی انسانی موردنیاز برای برگزاری آن شد.